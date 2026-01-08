Enhetschef hemtjänst, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Ordinärt boende ÄO ledn / Sjukvårdschefsjobb / Huddinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Huddinge
2026-01-08
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Ordinärt boende ÄO ledn i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Huddinge kommuns hemtjänst arbetar för trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet. Vi söker nu en enhetschef till en av våra hemtjänst-enheter.Du får leda en grupp medarbetare som tillsammans gör en ovärderlig insats för att skapa en trygg och meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd och hjälp. Med fokus på kvalitet så vill vi ge våra medarbetare ett nära och coachande ledarskap.
Du leder, motiverar, organiserar och utvecklar verksamheten utifrån mål, lagar, riktlinjer och policy. Du skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för enheten. Som stöd i ditt arbete har du arbetsledare, samt tillgång till personal- och ekonomifunktioner, samt bra verksamhetssystem.Du ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och egenkontroller. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet på enheten där teamkänsla och delaktighet genomsyrar arbetet.Du ingår i ledningsgruppen för sektionen ordinärt boende, tillsammans med övriga enhetschefer, biträdande enhetschef, och sektionschef. I ledningsgruppen bidrar du aktivt till kontinuerlig verksamhetsutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och budgetansvar inom verksamhetsområdet.
• God kunskap om de lagar som styr vår verksamhet
• God kommunikativa förmåga i tal och skrift
• Du bör känna till arbetsmiljölagen samt hur det systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar i kommunen samt kunna samverka med fackliga parter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva förändringsarbete, samt erfarenhet av arbete med stjärnmärkning utifrån Svenskt demenscentrums utbildningsmodell eller Silviahemscertifiering inom hemtjänst.
Ledarskap för oss är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Vi vill att du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare och genom nära samverkan med dina kollegor skapa möjligheter till utveckling. Med din struktur, stabilitet och goda samarbetsförmåga strävar du mot resultat och god kvalitet i verksamheten. . Vi vill att du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang, att du kan tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
(http://www.huddinge.se/formaner)
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av sektionschef Ulrika Pihlgren tel. 08-535 312 03Ulrika.Pihlgren@huddinge.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Ordinärt boende ÄO ledn Kontakt
Sektionschef
Ulrika Pihlgren ulrika.pihlgren@huddinge.se Jobbnummer
9672643