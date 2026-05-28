Enhetschef hemtjänst
2026-05-28
Region Gotland erbjuder sina medborgare valfrihet inom hemtjänsten enligt LOV (Lagen om valfrihetssystemet), där Hemtjänsten Region Gotland är den största utföraren och ingår i socialförvaltningen. Vi har ett viktigt och givande uppdrag att ge stöd till människor i deras hem och i deras vardag. Avdelningen är en effektiv konkurrenskraftig utförarorganisation med professionella medarbetare i ständig utveckling. Våra grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.
Vi söker nu en till två enhetschef till hemtjänsten, med placering på mellersta Gotland, Roma och eventuellt annan ort. Du blir delaktig i arbetet med att leda och utveckla vår verksamhet mot en modern, effektiv och sammanhållen hemtjänst med en tydlig helhetssyn.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten inom ramen för biståndsbeslut, främst enligt socialtjänstlagen (SoL). Du säkerställer att insatser verkställs effektivt och med hög kvalitet inom de ekonomiska ramarna.
I din roll leder du enhetens anställda och ansvarar för bemanning, planering och verksamhetsutveckling. Du har ett tydligt ansvar för att rutiner och arbetssätt kontinuerligt utvecklas för att säkerställa en hållbar och kvalitativ verksamhet.
Du samarbetar aktivt med övriga enhetschefer inom avdelningen och är en viktig del av hemtjänstens ledningsgrupp. Genom din kompetens och engagemang bidrar du till avdelningens och Region Gotlands utveckling.
Du har resultatansvar enligt regionens styrkort och ser till att uppsatta mål uppfylls. Du har även personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ungefär 25 medarbetare, där du skapar förutsättningar för ett positivt och utvecklande arbetsklimat.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom områdena socialt arbete, ledarskap och organisation, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig (120 hp) samt tidigare ledarerfarenhet. Du har kunskap och erfarenhet av arbete utifrån Socialtjänstlagen (SoL) samt B-körkort och tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du har utbildning inom ekonomi och arbetsmiljö, samt erfarenhet av och kunskap om Hälso- och sjukvårdslagen. Har du erfarenhet av att vara chef med budget-, arbetsmiljö- och personalansvar, och tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation ser vi även det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samarbete med fackliga organisationer, och att du är bekant med metoder för utvecklings- och förändringsarbete.
Vi söker en trygg och prestigelös ledare som har förmågan att skapa engagemang genom delaktighet. Du är driven, uthållig och arbetar hårt för att nå utsatta mål. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du är vidare självgående och strukturerad i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
621 81 GOTLAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hemtjänsten Jobbnummer
9932035