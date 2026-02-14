Enhetschef hemsjukvård ordinärt boende
Bollnäs Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Bollnäs Visa alla sjukvårdschefsjobb i Bollnäs
2026-02-14
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-14Beskrivning
Viktig, spännande och utvecklande tid för vård i hemmet.
Gillar du utvecklingsarbete och tycker att samverkan är viktig? Vill du vara med och leda och utveckla hemsjukvårdens verksamhet i Bollnäs kommun? Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Då kan jobbet som enhetschef för hemsjukvården i ordinärt boende vara rätt för dig!
Vi söker dig som vill vara med att utveckla och leda den del av den kommunala hemsjukvården som bedrivs i hemmet inom vårt verksamhetsområde Förebyggande och Hälsa inom socialförvaltningen. Just nu är vård i hemmet verkligen i centrum, i och med satsningen på God och nära vård och hur det kan knytas ihop med den nya Socialtjänstlagen. Båda delarna har fokus på förebyggande arbete, personens egen delaktighet och egenförmåga. Dessutom förstärks anhörigperspektivet genom flera satsningar.
Det är en positiv och kompetent arbetsgrupp med distriktssköterskor, sjuksköterskor, vårdkoordinator och administratörer. Verksamheten utgår från lokaler där vi finns gemensamt med den kommunala rehabverksamheten på Nyhedsbacken i Bollnäs.
Du ingår i ledningsgruppen för Förebyggande och hälsa tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefer för övrig verksamhet. Förebyggande och hälsa består av kommunal hemsjukvård inom särskilt boende för äldre och funktionsstöd, kommunens rehabverksamhet, trygg hemgång och anhörigstöd. Tillsammans leder vi verksamheten utifrån lagstiftningens krav, politiskt uppsatta mål och omställningen till en God och Nära Vård.Dina arbetsuppgifter
Rollen som enhetschef innebär att ansvara för att enheten organiseras, utvecklas och bedrivs patient- och rättssäkert med hög kvalitet och i enlighet med de politiska målen. Som enhetschef ansvarar du för verksamhets-, ekonomi- och personalfrågor samt arbetsmiljö. Som enhetschef kommer du att ha ett stort ansvar för den löpande verksamheten och möjligheter att bidra till fortsatt positiv utveckling och i samverkan internt och externt mot omställningen till en God och Nära vård. Vår ambition är att arbeta i team mellan yrkesgrupper och stärka patientens delaktighet, hälsa och egenförmåga.
Det reflekterande, tillitsbaserade och personliga ledarskapet, tillsammans med kommunens värdegrund (förtroende, professionell, medskapande och modig), utgör grunden i ditt chefsuppdrag. Det innebär exempelvis att du behöver ha en god förmåga att skapa en kultur av samarbete och samtidigt ha ett tydligt ledarskap med rak och tydlig kommunikation. Du är ansvarstagande och har förmåga att arbeta strukturerat på en strategisk nivå. Du har lätt för att se helheter och att analysera och lösa komplexa frågor. Du har god förmåga att fatta och förmedla beslut.
För att lyckas i rollen ser vi att du behöver arbeta systematiskt och göra tydliga prioriteringar. Vidare är du flexibel och kreativ nog för att driva lyckade förbättringsarbeten. Du har förmåga att engagera och motivera genom att förmedla en tydlig riktning till dina medarbetare.
Rollen innefattar många kontaktytor och vi ser därför att du trivs med och har lätt för att samverka både externt och internt. Vi värdesätter personliga egenskaper som personlig mognad, tydlighet och mod.Kvalifikationer
För rollen krävs att du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har tidigare chefserfarenhet. Du behöver ha god kunskap om den lagstiftning som styr verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet från den kommunala hälso- och sjukvården och har chefsutbildning.Anställningsvillkor
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Kopior på legitimation och betyg lämnas till Bollnäs kommun i samband med eventuell intervju.
Som ny chef i Bollnäs kommun får du möjlighet att delta i olika utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö och ledarskap. Vi erbjuder även stöd i form av centrala funktioner för bland annat ekonomi, HR och kommunikation.
Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden är slut, så vänta inte med din ansökan.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Förebyggande och hälsa, Hemsjukvård Ordinärt boende Kontakt
Stina Berg 0722079349 Jobbnummer
9742925