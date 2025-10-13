Enhetschef FoUU till Gustavsbergs Universitetsvårdcentral
2025-10-13
Vill du leda och vidareutveckla ett av Sveriges mest lärande primärvårdsteam? Vi söker en FoUU-chef som driver forskning, utveckling och utbildning i nära samverkan med den kliniska verksamheten och våra akademiska partners
Om Gustavsbergs Universitetsvårdcentral:
Gustavsbergs Universitetsvårdcentral är en stor och dynamisk primärvårdsenhet med tydligt uppdrag inom klinik, utbildning och forskning.
Vi samarbetar med universitet och lärosäten, handleder studenter och ST-läkare och bedriver praktiknära utvecklingsprojekt som förbättrar vård, arbetsmiljö och patientupplevelse.
Gustavsbergs vårdcentral har drygt 180 medarbetare. Vi strävar efter ett långsiktigt, positivt arbete med förbättringar och kvalitet och har goda förutsättningar till fortbildning. Du kan läsa mer om oss på https://www.vardcentraler.regionstockholm.se/hitta-vardcentral/gustavsberg/
Vi erbjuder:
Vi har kollektivavtal. Som anställd hos oss och i Stockholm läns sjukvårdsområde finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårdsbidrag och en god pensionsavsättning. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Ditt uppdrag
Som FoUU-chef har du det övergripande ansvaret att leda och samordna enhetens arbete inom fortbildning, forskning, och utveckling . Du verkar strategiskt och operativt för att:
• Utveckla FoUU-strategi som stödjer verksamhetens mål och Region Stockholms inriktning.
• Initiera, stödja och följa upp kliniska forsknings- och förbättringsprojekt, inklusive etik, datahantering och kvalitetssäkring.
• Skapa struktur för kunskapsstyrning: evidensimplementering, uppföljning av resultat och spridning av goda arbetssätt.
• Bygga nätverk och partnerskap med universitet, vårdgivare och externa aktörer; stödja forskningsansökningar och publikationer.
• Leda och inspirera FoUU-funktioner och handledare; bidra till en lärande kultur i hela verksamheten.
Anställningsform
Tillsvidareanställning heltid, i din grundprofession. Som enhetschef har du ett tidsbegränsat chefsförordnande på heltid med möjlighet till förlängning. Du är direkt underställd verksamhetschefen. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-13KvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad inom ett vårdyrke (t.ex. läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut eller motsvarande).
• Doktorsexamen (disputerad).
• Dokumenterad erfarenhet av fortbildning och utveckling i vården (t.ex. ansvar för utbildningsprogram, handledning, förbättringsarbete, implementering).
• Erfarenhet av att leda eller samordna forsknings-/utvecklingsprojekt i klinisk miljö.
• God kunskap om etikprövning, dataskydd och god forskningssed.
Meriterande:
• Handledarerfarenhet (ST, studenter, doktorander) och/eller pedagogisk meritering.
• Erfarenhet av externa forskningsansökningar, projektbudget och uppföljning.
• Publikationer inom primärvård, implementerings- eller förbättringsvetenskap.
• Erfarenhet av kvalitetsregister, journalnära data och/eller statistisk analys.
• Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är samverkansinriktad, strukturerad och modig. Du har stark kommunikativ förmåga, kan omsätta forskning till praktik och trivs med att motivera andra i ett tvärprofessionellt team. Du driver frågor framåt med integritet, nyfikenhet och prestigelöshet.
Övrig information:
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
