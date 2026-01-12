Enhetschef för utställnings- och mediaproduktion
Statens Historiska Museer / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-01-12
Enhetschef för utställnings- och mediaproduktion på Statens historiska museer
Vill du bidra till att så många som möjligt får uppleva Sveriges kulturarv och historia? Då kan du vara vår nya kollega!
Statens historiska museer (SHM) söker en enhetschef för att driva och samordna arbetet med produktion av utställningar och andra publika projekt på myndighetens sju museer. I enheten ingår också myndighetens mediaproduktion.
Den övergripande uppgiften är att leda arbetet med utställningar som håller hög relevans, skapar spännande upplevelser och lockar en bred publik. Du ser utställningsmediet som en stor möjlighet att ge besökare upptäckarglädje, reflektion och lärande. Som enhetschef samverkar du med medarbetare på avdelningen Kommunikation och utställningar, på de respektive museerna och med myndighetens övriga avdelningar. Då avdelningen är en matrisorganisation ställer det höga krav på smidighet, effektivitet och planeringsförmåga. I din roll arbetar du strategiskt och taktiskt enligt myndighetens styrdokument.
Du är bra på att odla goda relationer och skapa tilltro till medarbetares egen förmåga att leda sitt arbete. Viktigt i rollen är att löpande föra dialog om visioner, behov och förväntningar med olika delar av organisationen för att gemensamt kunna erbjuda utställningar i världsklass.
Ansvar:
• Leda och samordna arbetet med och planeringen av myndighetens produktion av utställningar och andra publika projekt på sju olika museer med egna varumärken
• Personalansvar för en arbetsgrupp på 14 medarbetare bestående av projektledare, produktionsledare, utställningsformgivare, fotografer, digital producent och en strateg inom mediaproduktion.
• Samordna beredning av projektidéer tillsammans med museernas chefer, kommunikationschefen och överintendenten.
• Driva utveckling av utställningsmediet så att det är relevant för en bred publik.
• Utveckla mediaproduktion inom stillbild, film, ljud och 3D.
• Utveckla, implementera och förvalta rutiner kopplade till myndighetens utställnings- och mediaproduktion för att stärka effektivitet och affärsmässighet.
• Samordna upphandlingar som rör utställningsproduktion och mediaproduktion, som till exempel utställningssnickeri och mediateknik.
Du rapporterar till avdelningschef för Kommunikation och utställningar och ingår i en samarbetsgrupp med enhetschef för kommunikation, ansvarig för butikerna, strateg för mediaproduktion och en digital strateg. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
• Utbildning inom kulturvetenskap, utställningsverksamhet eller inom annat område som är relevant för rollen. Relevant praktisk erfarenhet bedöms likvärdig som utbildningskraven
• Dokumenterade kunskaper om och erfarenhet av strategisk och taktisk planering och produktion av publika upplevelser
• Erfarenhet av arbete med gestaltning, storytelling och besökarupplevelser i publika miljöer
• Flerårig väl fungerande erfarenhet av att leda personalgrupper med flera olika kreativa professioner
• Erfarenhet av att sammanställa och följa upp budget och verksamhetsplan
• Erfarenhet av att köpa tjänster
• God samarbets- och initiativförmåga
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både svenska och engelska.
Meriterande erfarenheter:
• Erfarenhet av arbete inom det museala området
• Arbete inom statlig eller offentligt finansierad verksamhet
• Arbete i en matrisorganisation
• Erfarenhet av att leda eller delta i upphandlingar enligt LOU
• Erfarenhet av tillgänglighets- och hållbarhetsarbete i offentliga miljöer
• Analys av målgrupper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att leda och samverka. Genom ett inkluderande ledarskap får du både medarbetarna och verksamheten att växa. I rollen ser du till helhetens bästa, likväl som du leder din enhet mot uppsatta mål och prioriteringar. God organisationsförmåga och förmåga att arbeta i komplexa sammanhang är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Avdelningen för kommunikation och utställningar är en matris-organisation för hela SHM, inklusive sju museer, och består av:
• Enhet för kommunikation och grafiska formgivare
• Enhet för utställningsprojekt och mediaproduktion
• Digital strategi och analys
• Turism och stora avtal
• Museibutikerna
Anställning
100% tillsvidareanställning. Tillträde slutet av mars eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 26-02-03.
I Statens historiska museer ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet -med Tumba bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Myndigheten har ca 400 anställda medarbetare. Ersättning
Månadslön med chefstillägg Individuell lönesättning Statligt Villkorsavtal-T Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Historiska Museer
(org.nr 202100-4953), http://shm.se/ Kontakt
Avdelningschef Kommunikation och utställningar
Lovisa Lönnebo lovisa.lönnebo@shm.se +851955605 Jobbnummer
9678443