Enhetschef för lokalvård till Malmberget
2025-09-29
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som enhetschef på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare i städteamet, samt säkerställa en säker arbetsmiljö och produktivitet i ditt team. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag.
Vi söker nu en driven, serviceinriktad och engagerad enhetschef till vårt uppdrag hos LKAB i Malmberget. Vi ser att du trivs där det händer och är delaktig där det behövs.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt, då är du välkommen till Sodexo!
Vad du kommer att jobba med:
• Bidra till att den dagliga driften fungerar på ett effektivt sätt
• Ansvara för det ekonomiska resultatet
• Personalansvar
• Stödja och medverka i utvecklingen av verksamheten och teamets arbetssätt
• Medverka till goda relationer med kund och bidra till att leveransen håller överenskommen kvalitet
Vi tror att du har:
• Gymnasieutbildning eller motsvarande bakgrund
• Erfarenhet från servicebranschen och gärna vana från olika typer av uppdrag
• Erfarenhet från liknande ledande roller
• Goda datorkunskaper och trygghet i att använda administrativa system
• Grundläggande kunskap om arbetsrätt samt ett intresse för att skapa värde för både kund och verksamhet
• Engagemang och förmåga att bidra till utveckling av team och arbetssätt
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
Om tjänsten
Heltid, dagtid.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Malin Joensuu, Malin.joensuu@sodexo.com
.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 24/9-2025.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med en extern leverantör. Slutkandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan det att bakgrundskontrollen genomförs.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexokoncernen

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
