Enhetschef för Kommunikation & servicecenter
2026-02-16
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Demokrati & service, Ekonomi & upphandling, Arbetsliv & digital teknik, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst & säkerhet samt staben.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Verksamhetsområdet Demokrati & service ansvarar för att stärka demokratin och medborgardialogen, säkerställa rättssäkerhet samt erbjuda samordnad, tillgänglig och professionell service och kommunikation.
Som enhetschef för Kommunikation & servicecenter ansvarar du för att leda och utveckla kommunövergripande kommunikation och serviceanda. Du leder det strategiska kommunikationsarbetet och säkerställer att kommunikationen är effektiv, samordnad och stödjer kommunens mål.
Enheten har 14 medarbetare som omfattar kommunikatörer, kommunvägledare och verksamhetsutvecklare.
Rollen är både strategisk och operativ och kombinerar chefskap med eget professionellt arbete. Uppdraget kräver ett tryggt ledarskap som bygger på tillit, god förmåga att prioritera samt intresse för kommunikation, service och digitala tjänster. Du ansvarar för planering och samordning, budget och inköp, personal samt uppföljning.
Tjänsten innebär ett nära och kontinuerligt samarbete med verksamhetschef, med löpande avstämningar kring mål, prioriteringar och utvecklingsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Universitets-/högskoleutbildning inom relevant område, alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
* Flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
* Flerårig erfarenhet av arbete i en ledande funktion med vana att leda, samordna och arbeta tvärfunktionellt. Det är meriterande om du har erfarenhet att leda arbetet på en kommunikationsenhet, i ett kontaktcenter och/eller erfarenhet av att leda utveckling av digitala tjänster.
* Mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
* God kännedom om det moderna kommunikationslandskapet.
Som chef skapar du tillit och trygghet genom att vara tydlig och kommunikativ i ditt sätt att leda. Du skapar ett öppet klimat där medarbetare och teamet ges möjlighet att utvecklas för att nå överenskomna mål och möta nya behov.
Du är en trygg ledare som har mod att våga tänka och göra nytt samt kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och van att hålla presentationer och leda möten. Du inspirerar och uppmuntrar till delaktighet och nyskapande, har lätt för att bygga relationer och skapar förtroende genom att prestigelöst, tillitsbaserat ledarskap.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
