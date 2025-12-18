Enhetschef för hemtjänst
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Är du en ledare som ser möjligheter, är en tydlig vägvisare vid förändring samt tror på ett verksamhetsnära ledarskap? I så fall kan vi erbjuda dig en spännande tjänst som enhetschef inom hemtjänsten. Vi söker dig som vill vara med och bidra till vårt fortsatta arbete mot en trygg, säker, effektiv och likvärdig vård och omsorg för alla våra brukare inom hemtjänsten i Oxelösunds kommun. Ditt huvuduppdrag som enhetschef innebär ansvar för utförandet av beviljade biståndsbeslut. Som enhetschef leder, organiserar och utvecklar du verksamheten mot uppsatta mål och har ett direkt verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet.
Uppdraget är fördelat till dagtid men kräver en viss flexibilitet i arbetstid för att leva upp till ett nära ledarskap. Under jourtid ansvarar sjuksköterskeorganisationen för att leda och fördela arbetet om eventuella händelser uppstår.
Du ingår även i en nytänkande ledningsgrupp som leds av förvaltningschef tillsammans med sektionschefer och övriga enhetschefer, utvecklingsstrateger/ledare och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom relevant område som till exempel socionom, socialt arbete, beteendevetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha djupgående kunskap i och erfarenhet från arbete inom hemtjänst. Det är av vikt att du är väl bekant med de olika faktorerna inom hemtjänst för att framgångsrikt bedriva en god och kostnadseffektiv verksamhet. Personlig lämplighet kommer också tillmätas stor betydelse.
Som enhetschef har du många samverkansytor och vi sätter därför stort värde på din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och medarbetare. Ditt kommunikativa och verksamhetsnära ledarskap bidrar till att du tillsammans med dina medarbetare skapar goda förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Vi söker en driven och engagerad ledare som är förändrings- och utvecklingsorienterad, har god förmåga till helhetssyn samt är strukturerad och systematisk i sitt arbetssätt. Att bidra till det kollegiala ansvaret ser du som en självklarhet.
I Oxelösunds kommun präglas ledarskapet av mod, tydlighet, ansvar och delaktighet. Vi erbjuder våra chefer en rad förmåner, ledarutbildningar i form av föreläsningar, workshops, utbildningsdagar med mera. Läs gärna mer här om hur det är att vara chef i Oxelösunds kommun:https://www.oxelosund.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-arbetsmarknad/kommunen-som-arbetsplats
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
