Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten
2025-12-16
Övertorneå kommun söker en enhetschef till Hälso- och sjukvårdsenheten. Du ska vara legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. För tjänsten krävs B-körkort.
Tjänsten är tillsvidare, heltid.
Om rollen
Som enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar du självständigt med att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du rapporterar direkt till socialchefen och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp. Uppdraget omfattar fullt ansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Du arbetar mot uppsatta mål och driver utveckling tillsammans med medarbetare, kollegor och andra professioner. Socialförvaltningen arbetar för närvarande bland annat med digitala lösningar och utveckling inom Nära vård.
I tjänsten kan visst utvecklingsarbete ingå.
Ansvarsområden
Du har ansvar för följande verksamheter:
• Biståndshandläggning
• Rehabilitering
• Hemsjukvård
• Hälso- och sjukvård inom LSS och äldreboenden
Yrkesgrupper som ingår i enheten:
• Sjuksköterskor
• Distriktsköterskor
• Fysioterapeuter
• Arbetsterapeuter
• Biståndshandläggare
Vi söker dig som:
• har god förmåga att leda dig själv och andra genom att prioritera, fatta beslut, se lösningar och visa handlingskraft
• vågar testa nya arbetssätt och uppmuntrar dina medarbetare att göra detsamma
• värnar om goda relationer med brukare, anhöriga, medarbetare och kollegor och har lätt för att samarbeta
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska som är vårt arbetsspråk
Eftersom Övertorneå är förvaltningskommun för finska och meänkieli är det meriterande om du behärskar något av dessa språk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt.
Upplysningar:
För mer information om tjänsten kontakta: Eva Ersson. socialchef, 070-628 00 19, e-post: eva.ersson@overtornea.se
Facklig kontaktperson:
Vårdförbundet Norrbotten, 0771-420 420 (vx)
Vision, tfn: 070-261 89 85 Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 december 2025. Du kommer få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på kommun@overtornea.se
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt årets e-hälsokommun 2024!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in Hej Hemby. Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Socialchef
Eva Ersson eva.ersson@overtornea.se 0706280019
