Enhetschef fastighetsförvaltning
2026-05-20
Fastighetsavdelningen ansvarar för att kommunens fastigheter är trygga, funktionella och välskötta. Vi arbetar både strategiskt och operativt med drift, underhåll, lokalvård och fastighetsutveckling - från löpande service till rådgivning, projektledning och långsiktig planering. Tillsammans skapar vi hållbara miljöer där kommunens verksamheter kan fungera och utvecklas.
Är du vår nya enhetschef till enheten för fastighetsförvaltning?
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi från och med den 1 maj samlar fastighets-, drift- och servicefunktionerna i en gemensam fastighetsavdelning. Syftet är att skapa en mer sammanhållen organisation som bättre möter framtidens krav på underhåll, investeringar och långsiktig förvaltning. Den nya fastighetsavdelningen består av fyra enheter; fastighetsförvaltning, projekt, fastighetsdrift och lokalvård.
Som enhetschef för fastighetsförvaltning har du det övergripande ansvaret för verksamheten. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten med fokus på funktionalitet, ekonomi, hållbarhet och långsiktighet.
I rollen ingår:
Ansvar för den strategiska fastighetsförvaltningen och att ha ett helhetsperspektiv på kommunens fastighetsbestånd
Ekonomi, personal- och arbetsmiljöansvar för en grupp med cirka 10 medarbetare
Att driva och utveckla arbetet med hållbarhetsfrågor kopplade till fastighetsområdet
Att säkerställa långsiktig underhållsplanering och en effektiv ekonomisk uppföljning
Att leda arbetet kring avtalshantering och styrning av externa leverantörer
Ansvar för offentlig upphandling enligt LOU inom fastighetsförvaltningens område
Ledning av medarbetarna i det dagliga arbetet samt att utveckla processer, arbetssätt och kunddialoger för att skapa en effektiv förvaltningsverksamhet
Aktuella fokusområden
Kortsiktigt ligger fokus på att skapa struktur i den nya organisationen och att etablera ett välfungerande samarbete med gemensamma arbetssätt. Detta innefattar även att aktivt bidra i den operativa handläggningen av förvaltningsärenden för att säkerställa ett gott stöd till verksamheterna.
På längre sikt handlar uppdraget om att bygga en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning med rätt kompetenser och tydliga processer. Arbetet inkluderar att stärka användningen av digitala systemstöd och fastighetssystem för att ytterligare effektivisera fastighetsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker en chef som tar ett tydligt helhetsansvar för verksamheten och leder den med stabilitet och trygghet. Du driver utvecklingen i linje med kommunens mål och säkerställer en tydlig struktur och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Rollen kräver ett analytiskt och strategiskt arbetssätt samt förmåga att bygga goda relationer och samarbeten - både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är strategisk, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du kommunicerar väl, samarbetar med många olika aktörer och driver utveckling med engagemang och fokus på resultat.
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig för tjänsten.
Arbetslivserfarenhet av strategisk fastighetsförvaltning
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från offentlig sektor, digitala fastighetssystem och offentlig upphandling enligt LOU
Kunskaper inom fastighetsekonomi, hyresjuridik, avtalsförhandling samt erfarenhet av budgetarbete
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så sök gärna redan idag!
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
