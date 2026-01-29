Enhetschef familjebehandling till Söderhamns kommun
2026-01-29
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för en verksamhet som omfattar Familjeteamet (familjebehandling i öppenvård), ungdomscoach, familjerådgivning samt kurator på Familjecentralen.
Inom enheterna arbetar idag 17 engagerade medarbetare med bred och djup kompetens. Arbetsgruppen består av behandlingspedagoger, alkohol- och drogterapeuter, socionomer, familjerådgivare samt ungdomscoacher som arbetar riktat mot ungdomar med normbrytande beteende och i placeringsnära ärenden.
I Familjeteamet finns även en specialistbehandlare som fungerar som arbetsledare och chefsstöd, med ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten och de mest komplexa ärendena. Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande arbetsmiljö där vi stöttar varandra och arbetar för att göra verklig skillnad för barn, unga och familjer i Söderhamns kommun.
Beskrivning av arbetsplatsen
Familjeteamets uppdrag är att bedriva kvalificerat behandlingsarbete riktat till barn och unga i åldern 0-20 år samt deras familjer. Målet är att stärka föräldrars förmåga att själva hantera sin livssituation. Söderhamns kommun befinner sig för närvarande i en omställningsprocess till den nya socialtjänstlagen och planerar för ett ökat antal biståndslösa insatser. Hos oss får du möjlighet att, tillsammans med engagerade kollegor och ledning, arbeta för att skapa en mer lättillgänglig öppenvård med ett ännu starkare förebyggande fokus än tidigare.
Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du trivs med att leda, följa upp samt utveckla verksamheterna och dess medarbetare. Ledningsgruppen du ingår i består av verksamhetschef, enhetschef för Myndighet Barn och Unga, enhetschef för Förebyggande enheten och Verkstäderna samt enhetschef för Kulturskolan. Som enhetschef hos oss kan du känna dig trygg med att få hjälp från våra interna stödfunktioner, administration, ekonomi, ledningsstöd, HR, med mera.
Sektor Barn och lärande arbetar med tillitsbaserat ledarskap. Arbetet som enhetschef innebär att du tillsammans med medarbetare och ledningsgrupp ansvarar för att driva och utveckla verksamheten utifrån Söderhamns kommuns värdegrund; Medborgarfokus, Engagemang och Tillit.
Din kompetens
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av familjebehandlingsarbete samt tidigare erfarenhet som arbetsledare eller chef inom det aktuella området. Akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område är meriterande.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och som ser styrkan i att arbeta tillsammans. Du har en stabil grund och behåller lugnet även i stressiga situationer. Som ledare motiverar du dina medarbetare och skapar förutsättningar för att de ska kunna arbeta effektivt och nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, främjar engagemang och delaktighet.
Ditt ledarskap präglas av gott omdöme, och du är van att göra avvägningar och prioritera. Det är viktigt att du är kvalitetsmedveten - med det menar vi att du är noggrann, medveten om mål och kvalitetsstandarder, och lägger stor vikt vid att dessa uppfylls.
En central del av det dagliga arbetet är att samverka både inom och utanför den egna sektorn. Inom sektorn ingår både förskola och grundskola, vilket skapar möjligheter till gränsöverskridande samarbete med fokus på förebyggande och främjande arbete. Eftersom dina medarbetare är utspridda över fyra olika verksamheter behöver du ha en väl utvecklad förmåga att se till helheten, samt att inkludera och engagera alla.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift och du har B-körkort.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer tester att genomföras.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
Månadslön Så ansöker du
