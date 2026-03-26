Enhetschef Dalarna
2026-03-26
Enhetschef - Yrkesutbildningar i Dalarna (Falun/Borlänge)
Vill du leda och utveckla en verksamhet där praktiskt kunnande, yrkesstolthet och entreprenörskap står i centrum?
Vi söker nu en enhetschef till vår verksamhet i Dalarna - ett uppdrag för dig som vill ta ett helhetsansvar för en etablerad verksamhet och samtidigt vara med och utveckla nya affärer och samarbeten i regionen.
I dagsläget bedrivs utbildningar på tre adresser i Falun och Borlänge och omfattar cirka 25 medarbetare inom yrkesområden som industri, bygg, el, transport samt service.
Verksamheten utvecklas kontinuerligt och rollen innebär därför inte bara ansvar för befintliga utbildningar utan också möjlighet att vara med och utveckla nya verksamheter och geografier i takt med att nya uppdrag och samarbeten växer fram.
Om rollen
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten i Dalarna med placeringsort i Borlänge. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare och ansvarar för resultat, kvalitet och långsiktig utveckling.
I uppdraget ingår bland annat att:
• leda och utveckla verksamheten tillsammans med cirka 25 medarbetare
• ansvara för resultat, budget och uppföljning
• säkerställa kvalitet och efterlevnad av regelverk inom våra uppdrag
• utveckla samarbeten med kommuner, Arbetsförmedlingen och näringslivet
• identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till verksamhetens tillväxt
Du arbetar nära verksamheten och är en närvarande ledare som trivs i miljöer där praktiskt arbete och yrkeskompetens står i centrum.
Som enhetschef ingår du även i den regionala ledningsgruppen där du tillsammans med övriga enhetschefer och regionledning bidrar till utvecklingen av verksamheten i ett större perspektiv.
Du förväntas aktivt bidra till att utveckla samarbeten med näringslivet i regionen och identifiera nya affärsmöjligheter för verksamheten.
Placeringsort är Borlänge och ansvarsområdet omfattar i dagsläget verksamheter i Borlänge och Falun. På sikt kan uppdraget komma att utvecklas till att omfatta fler orter i regionen. Resor ingår därför som en naturlig del av tjänsten.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med erfarenhet av att driva verksamhet med personal- och resultatansvar.
Du behöver inte vara expert inom våra utbildningsområden, men du har en god förståelse för tekniska eller praktiska verksamheter och känner dig bekväm i miljöer där yrkesstolthet och hantverkskunnande är viktiga delar av kulturen.
Du är en ledare som trivs i miljöer där människor arbetar praktiskt och där beslut behöver fattas nära verksamheten.
Vi tror att du har:
• erfarenhet av att leda personal och verksamhet
• ansvarat för budget eller resultat
• vana att arbeta i tekniska eller praktiska verksamheter
• förmåga att skapa struktur och tydlighet i organisationer
• ett entreprenöriellt driv och intresse för att utveckla nya affärer
Som person är du lugn, tydlig och prestigelös. Du bygger förtroende genom närvaro och tydlighet och är inte rädd för att fatta beslut när det behövs.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett självständigt och utvecklande uppdrag där du leder en viktig verksamhet för kompetensförsörjningen i regionen. Du får stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och bidra till att fler människor hittar vägar in i arbetslivet.
Tjänsten är placerad i Borlänge och innebär ansvar för verksamheter i Falun och Borlänge. I takt med att verksamheten utvecklas kan även nya orter och utbildningar komma att ingå i uppdraget.
Har du frågor ang tjänsten kontakta Regionchef David Tunell. 072-5318375 david.tunell@ya.se
Välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YrkesAkademin AB
(org.nr 556346-6233)
För detta jobb krävs körkort.
9820037