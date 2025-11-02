Enhetschef Byggnadskonstruktion
2025-11-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Nyköping
, Västervik
, Stockholm
Om oss
Arqly är din partner inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer.
Hos oss på Arqly är vi 60 stycken konsulter som jobbar för att våra kunders visioner ska bli verklighet.
Arqly tar ansvar för helheten i projektet och dess omvärld. Vi planerar, leder och samordnar alla steg, ända fram till mål. Speciellt skickliga är vi på att leda stora, komplexa projekt men vi jobbar även i mindre projekt. Alltid med samma engagemang.
Om rollen
Vi söker en kompetent konstruktör som vill bygga upp Arqlys konstruktionsavdelning.
Hos oss får du chansen att starta upp och leda Arqlys konstruktionsavdelning, med stöd av övriga chefer inom Bygg- och projektledning och Arkitektur.
Du får fullt förtroende att forma teamet, välja arbetssätt och utveckla avdelningen.
Utöver det strategiska och ledande arbetet kommer du också själv att arbeta operativt i projekt en stor del av din tid.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar att samarbeta över disciplingränser och vill påverka riktningen för hur Arqly arbetar med konstruktion framåt.
Om dig
Du har en bakgrund inom byggnadskonstruktion och känner dig redo för nästa steg, att leda, bygga upp och utveckla en hel verksamhet.
Du är trygg i det tekniska, men också nyfiken, kommunikativ och gillar att nätverka.
Formella krav
• Civil- eller högskoleingenjör inom byggnadskonstruktion
• Erfarenhet som uppdragsansvarig eller motsvarande
• Vana vid kundkontakt, kalkyl/anbud och avtal
• Meriterande: befintligt kontaktnät inom bygg- och fastighetssektorn
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Sverige
Lön: Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 30 november 2025, urval görs löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta: VD Fredrich Strand 070 784 26 51, fredrich.strand@arqly.se
På Arqly jobbar vi utifrån den fina kombinationen av att vara: Engagerad, Professionell och Kreativ - med en tillvaro i Balans. Det här är vår filosofi, The Arqly Way.https://www.arqly.se/
