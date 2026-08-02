Enhetschef Bygglov
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2026-08-02
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Bygglov och miljö
På avdelning bygglov och miljö ansvarar vi tillsammans för regionens bygglovsärenden och arbetar tillsammans för miljön på Gotland.
Vi har nyligen genomfört en organisationsförändring för att utveckla och stärka vår verksamhet. Avdelning bygglov och miljö har etablerats och verksamheten har gått från att vara en egen avdelning till att nu vara ihopslagen med Region Gotlands miljö och livsmedelstillsyn. Inom Plan och bygglovsverksamheten arbetar två enheter med hanteringen av bygglovsärenden och en enhet ansvarar för inspektion och tillsyn.
Genom den nya organisationen har vi skapat bättre förutsättningar för ett nära ledarskap, stärkt ledningskraften och möjliggjort bättre samverkan mellan verksamheter och enheter. Förändringen syftar också till att säkerställa en god arbetsmiljö för både medarbetare och chefer samt skapa ökade möjligheter att nå våra uppsatta mål.
Vill du vara med och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss? Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-02Arbetsuppgifter
Som enhetschef på avdelningen bygglov och miljö har du det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla enhetens dagliga och operativa arbete, samt uppföljning avseende verksamhetens måluppfyllelse, produktivitet, och kvalitet.
Du har ett verksamhetsnära och tillitsbaserat ledarskap och arbetsmiljöansvar för cirka 15 medarbetare, som inkluderar arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal, och individuella kompetensutvecklingsplaner. Du ansvarar även för rekrytering och bemanning av nya medarbetare, samt för planeringen av deras introduktion.
Tjänsten innebär budgetansvar, där ekonomisk planering och uppföljning ingår, samt ett ansvar för enhetens inre processer (rutiner, processer, uppföljning, stödja metodutveckling). Du förväntas vägleda och fungera som stöd i ärendehandläggning.
I din roll som enhetschef skapar, upprätthåller, och vidareutvecklar du samverkan och dialog med interna och externa aktörer och nätverk, exempelvis med näringslivet. Du kommer även delta i avdelningens ledningsgrupp och bidra till avdelningens, förvaltningens och Region Gotlands utveckling som helhet.
Du förväntas i det dagliga arbetet samarbeta, leda och skapa engagemang tillsammans med dina enhetschefskollegor och avdelningschefen, i genomförandet av ovanstående.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning i ämnesområdena, och/eller annan relevant utbildning och erfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig. Du har chefserfarenhet samt kunskap och erfarenhet av att arbeta med plan- och bygglagen (PBL) samt övrig kommunal lagstiftning inom området. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med gestaltad livsmiljö och arkitektur i en ledande befattning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från offentlig sektor samt från näringslivet eller den privata sektorn inom liknande frågor. Det är även meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning.
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll och som har en hög personlig mognad. Du är en tydlig och kommunikativ ledare som har lätt för att skapa förtroende, förmedla budskap och driva arbetet framåt på ett engagerande sätt. Som person är du utvecklingsorienterad och ser möjligheter till förbättring och långsiktig utveckling. Du har en god helhetssyn och kan balansera strategiska perspektiv med verksamhetens behov. Rollen kräver också en mycket god samarbetsförmåga och att du trivs med att arbeta tillsammans med olika aktörer och intressenter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygglov och miljö Kontakt
Mattias Edsbagge, avdelningschef mattias.edsbagge@gotland.se 0498269392 Jobbnummer
10017925