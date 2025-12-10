Enhetschef barnenheten myndighetsutövning
Huddinge Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Huddinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Huddinge
2025-12-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge Kommun i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Vill du göra skillnad för barn och familjer?Hos oss leder du en enhet med kompetenta medarbetare. Vi söker dig som vill bidra med ett nära och engagerat ledarskap och skapa en verksamhet som präglas av rättssäkerhet, kvalitet och god service - för att ge rätt stöd i rätt tid.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som enhetschef på barnenheten är du en av två enhetschefer och ni ansvarar tillsammans för nära och stödjande ledarskap för medarbetare inom myndighetsutövning enligt SOL & LVU för barn 0-12 år och deras familjer. Målet för verksamheten är en mycket väl fungerande myndighetsutövning som präglas av rättssäkerhet, god service och hög kvalitet samt säkerställa rätt stöd i rätt tid med rätt kompetens. Som enhetschef har du personal, verksamhets och budgetansvar. Du rapporterar direkt till sektionschefen. På enheten arbetar totalt ett 30 tal socialsekreterare och 5 gruppledare. Som stöd för enhetens arbete finns administrativt stöd i form av bla avtalshandläggare och skribent.
Det huvudsakliga uppdraget består i att leda och utveckla enheten i enlighet med lagstiftning och ekonomiska resurser. Du deltar i utveckling och samverkan med samarbetspartners, såväl interna som externa. Du driver kvalitets- och utvecklingsarbete och ansvarar för kontinuerlig översyn av processer och rutiner inom enheten. Det strategiska planeringsarbetet sker i samverkan med din enhetschefskollega och sektionschefen. Du ingår i barn och ungdomssektionens ledningsgrupp som består av 11 enhetschefer och två sektionschefer. Utöver ansvaret som enhetschef på barnenheten har du också enhets chefsansvar för Barnahuset i Huddinge. Verksamheten drivs i samverkan mellan Huddinge kommun och Botkyrka kommun samt polis/åklagare och BUP. I denna verksamhet har du verksamhet, budget och personalansvar för en samordnare. Du ingår i styrgruppen för Barnahus tillsammans med beslutsfattande samverkanspartners.
Vem är du?
Kvalifikationskrav:
• Socionomexamen
• Du ska ha många års erfarenhet av att arbeta som chef med personal, budget och verksamhetsansvar inom socialtjänstens myndighetsutövning barn och ungdom.
• Mycket goda kunskaper om de lagrum som styr verksamheten.
• Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift.
• Genomförd och dokumenterad utbildning i ledarskap är mycket meriterande.
Du är en trygg och prestigelös ledare som skapar engagemang genom samarbete med medarbetarna och andra du möter inom ditt uppdrag. Du är bra på att se helheten och har en vilja och driv att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
Du bör känna till arbetsmiljölagen, och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter.
Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
För oss är det viktigt att du som enhetschef vill vara både aktiv och nära verksamheten för att se till att den goda säkerhetskulturen efterlevs. Du ska leda förändring, främja lärande och även skapa en kultur där digitala verktyg används effektivt och ansvarsfullt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
|aa88664b6c2e437b146508de275250b0|99e636650a0349a083ccd7c1668d2910|0|0|638991431674954033|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=eHkQCJkx50byCPcz8JhtgCyhnLeqaox9EwwbXAGYMX0=&reserved=0)' rel='nofollow'>https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner&data=05|02|Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
|aa88664b6c2e437b146508de275250b0|99e636650a0349a083ccd7c1668d2910|0|0|638991431674954033|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=eHkQCJkx50byCPcz8JhtgCyhnLeqaox9EwwbXAGYMX0=&reserved=0)
Upplysningar
Sök tjänsten genom att bifoga ditt CV och besvara några urvalsfrågor om hur du matchar vår kravprofil.
Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag, och processen kommer bestå av tester, teamsintervju, intervju på plats hos oss, samt referenstagning.
Utdrag ur belastningsregister kommer att begäras vid anställning.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringspartner Rosa Karlsson Inanoglu tel.08-535 381 54 Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
(mailto:Rosa.Karlsson-Inanoglu@huddinge.se
)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge Kommun Kontakt
Rekryteringspartner
Rosa Karlsson Inanoglu rosa.karlsson-inanoglu@huddinge.se 08-535 381 54 Jobbnummer
9636633