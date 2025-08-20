Enhetschef Äldreomsorgen
Sollefteå kommun, Äldreomsorg / Sjukvårdschefsjobb / Sollefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollefteå
2025-08-20
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, Äldreomsorg i Sollefteå
* Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden med viktiga uppdrag. Ett av de största uppdragen är att tillse att de brukare du ansvarar för får den vård och omsorg de har rätt till och att stöd och hjälp håller god kvalitet.
I ditt arbete bidrar du till att dina medarbetare ges möjlighet till kreativitet, professionalism och arbetsglädje i arbetet där medarbetarnas kompetens tas tillvara och kan skapa självständiga team av medarbetare och kollegor. I kommunorganisationen utvecklar du din enhet utifrån uppsatta mål och tillsammans möter ni framtida utmaningar.
I ditt uppdrag ingår även att du deltar i samarbeten och nätverk inom kommunen samt att skapa samarbeten externt. Som enhetschef inom äldreomsorgen har du ansvaret för att styra, leda och kvalitetsutveckla verksamheten på enheten. Du har även ett aktivt ansvar för arbetsmiljö, ekonomiskt resultat och att lagstiftningar samt olika beslut och riktlinjer efterlevs.
I rollen som enhetschef är du direkt underställd områdeschef och ingår tillsammans med andra i ledningsgruppen för äldreomsorgsområdet.
Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Mod, kvalitet och nyskapande.
Vill du vara med och utveckla äldreomsorgen i Sollefteå, tveka inte att skicka in din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har, för verksamhetsområdet, en lämplig högskoleutbildning, gärna med social inriktning. Du har erfarenhet inom området, erfarenhet som chef för särskilt boende alt. hemtjänst är meriterande.
Du har mod, integritet, och kan fatta egna beslut. Som person och ledare är du mål- och resultatorienterad och har en utvecklad social säkerhet med förmåga att läsa av och agera i olika sociala situationer. Du behöver vara förändringsbenägen och ha intresse samt förmåga att leda en verksamhet i utveckling.
Du är en tydlig kommunikatör med förmåga att skapa glädje, engagemang och förståelse för mål och uppdrag bland dina medarbetare, samtidigt som du är lyhörd för idéer och synpunkter från såväl medarbetare som uppdragsgivare. Du har mycket god förmåga till samarbete och har lätt för att skapa relationer. Du kan prioritera och har god förmåga att fatta beslut. Du bör ha god kännedom om gällande lagstiftning.
Goda kunskaper i det svenska språket såväl tal som skrift.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1381016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef
Fredrik Abrahamsson 0620-68 24 42 Jobbnummer
9466501