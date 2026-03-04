Enhetschef Äldreomsorgen
Sollefteå kommun, Äldreomsorg / Sjukvårdschefsjobb / Sollefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollefteå
2026-03-04
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, Äldreomsorg i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden med viktiga uppdrag. Ett av de största uppdragen är att tillse att de brukare du ansvarar för får den vård och omsorg de har rätt till och att stöd och hjälp håller god kvalitet samt uppföljning av vårdinsatser.
I ditt arbete bidrar du till att dina medarbetare ges möjlighet till kreativitet, professionalism och arbetsglädje i arbetet där medarbetarnas kompetens tas tillvara och kan skapa självständiga team av medarbetare och kollegor. I kommunorganisationen utvecklar du din enhet utifrån uppsatta mål och tillsammans möter ni framtida utmaningar.
I ditt uppdrag ingår även att du deltar i samarbeten och nätverk inom kommunen samt att skapa samarbeten externt. Som enhetschef inom äldreomsorgen har du ansvaret för att planera, styra, leda och kvalitetsutveckla verksamheten på enheten. Du har även ett aktivt ansvar för arbetsmiljö, ekonomiskt resultat och att lagstiftningar samt olika beslut och riktlinjer efterlevs.
I rollen som enhetschef är du direkt underställd områdeschef och ingår tillsammans med andra i ledningsgruppen för äldreomsorgsområdet.
Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Mod, kvalitet och nyskapande.
Vill du vara med och utveckla äldreomsorgen i Sollefteå, tveka inte att skicka in din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har, för verksamhetsområdet, en lämplig högskoleutbildning, gärna med social inriktning alt. annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och/eller erfarenhet av yrket som chef inom verksamhetsområdet.
Du har mod, integritet, och kan fatta egna beslut. Som person och ledare är du mål- och resultatorienterad och har en utvecklad social säkerhet med förmåga att läsa av och agera i olika sociala situationer. Du behöver vara förändringsbenägen och ha intresse samt förmåga att leda en verksamhet i utveckling.
Du är en tydlig kommunikatör med förmåga att skapa glädje, engagemang och förståelse för mål och uppdrag bland dina medarbetare, samtidigt som du är lyhörd för idéer och synpunkter från såväl medarbetare som uppdragsgivare. Du har mycket god förmåga till samarbete och har lätt för att skapa relationer. Du kan prioritera och har god förmåga att fatta beslut. Du bör ha god kännedom om gällande lagstiftning.
Goda kunskaper i det svenska språket såväl tal som skrift.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Arbetsplats
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef
Michael Moj 0620-68 29 07 Jobbnummer
9777708