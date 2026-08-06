Enhetschef
Statens tjänstepensionsverk / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-08-06
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Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
Nu söker vi en enhetschef till en av våra enheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Att vara chef på SPV innebär att du är en statlig arbetsgivarföreträdare. Med uppdraget som chef på SPV följer ett ansvar att se till att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och med god kvalitet och service. Allt enligt den statliga värdegrunden och den arbetsgivarpolitiska delegeringen.
Inom ramen för ditt uppdrag behöver du som ledare ta ansvar för att agera utifrån en helhetssyn och alltid se till myndighetens bästa. Chefen ansvarar också för att risker inom ansvarsområdet identifieras och hanteras. Som enhetschef på SPV har du personal- och budgetansvar för dina medarbetare samt ansvar att säkerställa att de team som ingår i din enhet levererar enligt plan.
Du leder en enhet bestående av cirka 15 medarbetare. Medarbetarna är indelade i team där varje team har en teamledare. Inom enheten finns idag team Fastställa underlag och team Grunduppgifter och valcentral. Arbetsuppgifterna spänner över ett brett område och omfattar bland annat att ta in och kvalitetssäkra anställningsuppgifter, fastställa pensionsgrundande arbetstid och administrera val och flytt av premier.
Du som söker den här tjänsten ska ha vilja och förmåga att även leda annan verksamhet på SPV och ha en ambition att utvecklas i din chefsroll för att kunna ta dig an andra områden i framtiden.
Du arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågor för att säkra kompetens och förmågor på kort och lång sikt. Dels genom att kontinuerligt analysera kompetensen inom din enhet i relation till SPV:s långsiktiga behov och dels genom din medverkan i SPV:s kompetensledning. Där arbetar du tillsammans med andra enhetschefer och tar ett gemensamt ansvar för vår övergripande kompetensförsörjning på både strategisk och taktisk nivå.
Du uppmuntrar till ett prestigelöst och konstruktivt samarbete och skapar förutsättningar för att utveckla både gruppen och individerna i gruppen. Arbetsmiljöarbete ligger dig varmt om hjärtat och du är en god kommunikatör som skapar mening, arbetsglädje och sammanhang genom framför allt dialog.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område alternativt erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har mångårig erfarenhet av ledarskap med personalansvar. Du har även mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att:
• leda stora personalgrupper
• leda i teambaserad organisation
• leda och arbeta inom offentlig förvaltning leda i förändring
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid demi den här rekryteringen.
Som person:
• har du ledarskapsförmåga. Du kan leda och motivera för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra och du skapar engagemang och delaktighet.
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• har du en helhetssyn. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa när du agerar och tar beslut.
• har du ett gott omdöme. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
• är du flexibel. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser också möjligheterna i förändringar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och med möjlighet att jobba hemifrån på 50 procent om du vill. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
SPV har individuell och differentierad lönesättning som tillämpas i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Om att jobba på SPV på SPV.se.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2026/295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/
Jägargatan 1 (visa karta
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851 90 SUNDSVALL Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Kommunikationschef
Olof Lundvall +4660187794 Jobbnummer
10023766