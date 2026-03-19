Enhetschef
Är du en engagerad ledare som skapar förutsättningar för andra att växa och utvecklas? Drivs du av att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Som enhetschef inom digital utveckling leder du 15-20 systemutvecklare, databasutvecklare och testspecialister och du skapar förutsättningar för att dina medarbetare ska skapa värde i våra leveranser. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten. Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp, som består av 4 enheter.
I rollen som enhetschef hos oss är ditt viktigaste uppdrag att skapa förutsättningar för dina medarbetare, både som individer och som team, att arbeta och utvecklas i rätt riktning. Vi är en organisation i tillväxt och förändring och du är en nyckelperson i att skapa trygghet i riktningen framåt. Du arbetar nära dina chefskollegor och ni ger och får stöd av varandra.
Du tillhör avdelningen för läkemedel och sektionen för digital utveckling. Vi är cirka 150 anställda inom digital utveckling, tjänsteutveckling och utredning. Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla tjänster som möjliggör en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering för hälso- och sjukvård, apotek och invånare. Vi bidrar även till E-hälsomyndighetens uppdrag att driva utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och skapar relationer på alla nivåer i organisationen. Du leder i förändring och kommer med idéer på hur verksamheten och individer kan utvecklas. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för såväl ditt eget arbete som för fattade beslut.
Vi söker dig som har:
akademisk examen om minst 120 hp inom relevant område
aktuell chefserfarenhet med ansvar för agila utvecklingsteam
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
aktuell och relevant erfarenhet av arbete kopplat till hälso- och sjukvård, exempelvis utveckling av digitala vårdtjänster
aktuell erfarenhet av arbete som systemutvecklare
erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet
erfarenhet att arbeta enligt SAFe
erfarenhet av att presentera material för mindre och större grupper
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: https://www.ehalsomyndigheten.se/jobba-hos-oss/
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Sektionschef Peter Björklund: peter.bjorklund@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den den 9 april 2026. Ladda gärne upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan dessa orter.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på https://www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen hanteras av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116480".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
391 29 KALMAR
E-hälsomyndigheten
Gabriela Plachecka gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
