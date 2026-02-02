Enhetschef
Institutionen för biokemi och biofysik.
Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/
är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: http://www.dbb.su.se/.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Enhetschef med inriktning mot cryo-EM metoder och dataanalys. Enhetschefen skall leda datainsamlings gruppen för cryo-EM enheten som bildats inom ramen för SciLifeLab Solna, gruppen är fokuserad för att vara till service för nationella och internationella användare.
Som Enhetschef ansvarar du för planering av pågående aktiviteter i labb-teamet för att säkerställa att vi med bästa möjliga tillvägagångssätt och verktyg kan leverera högkvalitativa data till våra användare. Det förväntas att du coachar och motiverar gruppen att arbeta mot de uppsatta målen för verksamheten. Praktiskt omfattar arbetet arbetsledning samt ansvar för mottagande av användare, planering och design för cryo-EM projekt, datainsamling, överlämning av data samt konsult för dataanalyser. Dessutom ingår hantering av mikroskop, diskussioner med mikroskopstillverkare och ingenjörer. Vidare ingår en viss utveckling av nya metoder och samarbete med ekonomer på institutionen för hantering av användaravgift fakturor.
Anställningen innebär personalansvar, vilket inkluderar att se till att personalen är väl omhändertagen. Dokumentation, kommunikation och laganda är viktiga för att vi ska nå våra mål och vi ser därför gärna att den sökande passar in på dessa ledord.Kvalifikationer
Krav:
Doktorsexamen inom biologi, biofysik eller inom motsvarande ämnen. Vidare ska du ha utmärkta kunskaper inom strukturbiologi och cryo elektronmikroskopi. Mycket goda ledaregenskaper, förmåga att fatta beslut och erfarenhet från serviceinriktad verksamhet. Du ska vara van vid att arbeta i samarbetsprojekt med användare.
Du har även utmärkta färdigheter inom kommunikation och samarbete, samt kunna skriva och prata engelska flytande.
Meriterande:
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper såsom ansvarskännande, flexibilitet och förmåga till problemlösning. Erfarenhet inom andra strukturbiologi tekniker och dataanalys.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Ytterligare information lämnas av plattforms direktör Marta Carroni, mailto:marta.carroni@scilifelab.se
