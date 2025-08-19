Enhetschef - Extern Inhyrning
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter bygg och förvaltning / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen, Västfastigheter bygg och förvaltning i Göteborg
, Borås
, Uddevalla
, Skövde
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-19Beskrivning
Vill du vara med och bygga det goda livet i Västra Götalandsregionen?
Regionområde Västfastigheter bygg och förvaltning försörjer regionens verksamheter med lokaler, representerar fastighetsägaren för regionens fastighetsbestånd och ansvarar för fastighetsutveckling- och byggprojekt.
Område Regionala fastigheter ansvarar för lokalförsörjning med hänsyn till lokaleffektivitet inom eget fastighetsbestånd samt genom externa inhyrningar till regionens verksamheter som inte är lokaliserade i sjukhusfastigheter.
Vi förvaltar och genomför byggprojekt för att ta hand om det som redan finns samt när vi behöver bygga nytt. Vi samordnar övergripande behov och möter verksamheterna, på en samlad och strategisk nivå avseende lokalförsörjningsfrågor.
Enheten Externt inhyrt ansvarar för att hyra in externa lokaler för flertalet av regionens verksamheter. Uppdraget är en del av lokalförsörjningen där samverkan med hyresgäster, övriga förvaltande enheter inom regionområdet och externa fastighetsägare är viktiga att bibehålla och utveckla. Hit söker vi nu en ny enhetschef! Dina arbetsuppgifter
Som chef för enheten Externt inhyrt får du möjligheten att leda ett kompetent team bestående av fastighetsförvaltare/förhandlare, projektledare och tekniska förvaltare. Du tar ett helhetsansvar för inhyrning och förvaltning av lokaler för flertalet av regionens verksamheter. Du är också metod- och processansvarig för inhyrningsverksamheten. Du har budget-, verksamhets- och personalansvar för cirka 18 medarbetare.
Du har hand om enhetens åtaganden både gentemot interna samt externa samarbetspartners, och kommer att ha nära kontakt och utbyte med andra kollegor som ansvarar för det egenägda fastighetsbeståndet och med driftorganisationen. Som chef för enheten kommer du arbeta för att främja ett gott samarbete både inom enheten samt med partners och övriga områden inom förvaltningen. I rollen är du även föredragande till Styrelsen för fastighet, stöd och service.
VGR är en offentlig beställare som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). Du utgår från regionens hus i Göteborg. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad högskole- eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, juridik eller fastighetsekonomi, alternativt har annan utbildning kombinerat med gedigen arbetslivserfarenhet där du tillgodogjort dig motsvarande kunskap. Du har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom fastighetsförvaltning, med fördel inriktat på hyresjuridiska frågor. Du är van att skapa team och trivs med att leda medarbetare som arbetar självständigt i stor omfattning. Arbete från offentlig verksamhet ses som meriterande.
Som person är du trygg och stabil, inte minst i ditt sätt att leda andra. Genom en tydlig kommunikation i kombination med att aktivt lyssna på andra bygger du och vårdar samarbeten med både medarbetare, kollegor och andra intressenter inom och utanför Västra Götalandsregionen. Då vårt organisationsspråk är svenska behöver du ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i så väl tal som skrift. I rollen kommer du resa inom regionen och behöver därför inneha B-körkort.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan du kommer i stället få besvara ett antal frågor där du ombeds beskriva dina erfarenheter. Efter sista ansökningsdag kallar vi de kandidater som matchar profilen bäst baserat på urvalsfrågorna för en första intervju. Första intervjuer är planerade till 16 september så gör gärna en markering i kalendern nu.
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från regionens fyra chefskriterier; Värdegrundsbaserat chefskap, Mål och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap. Som en del av urvalsprocessen sker djupintervju och testning vid regionens Center för chefsrekrytering i Göteborg. Testerna planeras att genomföras 24 september.
För frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Marta Sandoval Peterson på marta.sandoval.peterson@vgregion.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 7 september.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter bygg och förvaltning Jobbnummer
9464160