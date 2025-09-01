Engelmanns söker säljare!
2025-09-01
Vi söker säljare till Stockholm/mälardalsregionen - kom och väx med oss på Engelmanns!
På Engelmanns älskar vi Delibrickan - med riktigt god ost, chark, marmelader, kex och alla dess tillbehör. Vi är en svensk grossist som har valt att specialisera oss helt på att hitta och leverera det bästa till Delibrickan från Europas bästa leverantörer och till butiker och kunder över hela Sverige.
Vi väljer våra produkter med omsorg - smak, kvalitet och hantverk står alltid i fokus. Med bas i Kungsängen utanför Stockholm och ett härligt gäng på ca 50 personer, samarbetar vi tätt mellan sälj, lager och kontor. Trots att vi växer snabbt har vi kvar vår familjära känsla och starka teamkultur. Våra kunder är matbutiker och dess deliavdelning - där vi är en pålitlig och kunnig partner som verkligen brinner för det vi gör.
Vi söker dig som är:
* Ny i karriären och pepp på nästa steg
* Har jobbat i matvarubutik i några år
* Har ett extra gott öga till deli-/delibrickan och alla dess former
* Vill vara ute och träffa våra kunder i butik i Stockholm med omnejd/mälardalsregionen - och som älskar försäljning i butiksmiljö
Om rollen
Som säljare på Engelmanns ansvarar du för våra butikskunder. Det innebär att du varje vecka är ute på butiksturné - träffar butiksanställda, bygger relationer, fyller på hyllor, gör säljdrivande exponeringar och tar order direkt i butik.
Rollen kräver både energi och fingertoppskänsla - du är Engelmanns ansikte utåt och en nyckelspelare i att få våra produkter att synas och säljas.
Dina huvudsakliga uppgifter:
* Träffa kunder i butik - från livsmedelskedjor till enskilda handlare
* Ta order på plats och säkerställa god produktplacering
* Visual merchandising - skapa säljande och inspirerande exponeringar
* Aktiv nykundsbearbetning - hitta och vinna nya butiker
* Sälj och "klipp" - agera snabbt, ta tillfällen och driva resultat
* Delta i interna utbildningar och inspirationsresor - du utvecklas med oss
Vi tror att du:
* Har jobbat några år en matbutik, gärna i deliavdelningen och är redo och pepp för nästa steg
* Trivs i butiksmiljö och är inte rädd för att ta initiativ eller kavla upp ärmarna
* Har ett intresse för mat - extra plus om du gillar ost och delibrickan
* Har en positiv, självgående och resultatinriktad inställning
* Innehar B-körkort och har grundläggande datorvana (Office)
Vi erbjuder:
* Ett fritt, rörligt och självständigt jobb där du utgår hemifrån
* En tjänstebil och allt du behöver i form av telefon, dator och surfplatta
* Ett starkt varumärke och riktigt bra produkter som är lätta att vara stolt öve
* En varm arbetskultur, korta beslutsvägar och engagerade kollegor
Redo att kliva in i osthyllan med oss?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av Engelmanns!
Ansökningarna behandlas löpande. I samband med denna rekrytering samarbetar Engelmanns med Retail Staffing. För att uppfylla kraven i GDPR samt kunna hålla en god kommunikation med våra sökande tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post.
Allt gott från oss på Engelmanns!
Sveriges delikatessleverantör med smaken i fokus!
Engelmanns är ett svenskt familjestartat företag med över 40 års erfarenhet av delikatessbranschen.
Hos oss står smaken i centrum. Vi är nyfikna och söker ständigt efter det absolut bästa. Med vår gedigna erfarenhet vill vi vara den självklara länken mellan Europas finaste delikatesser och våra kunder - så att fler får möjlighet att njuta av goda smaker.
Vi vill inspirera dig med vårt fantastiska sortiment och erbjuda en helhetslösning för er delikatessavdelning. Vi är väldigt stolta över vårt breda urval av noga utvalda ostar, marmelader, chark, antipasti och kex.
Publiceringsdatum2025-09-01
Körkortskrav
• B (Personbil)
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundt Kontakt
Retail Staffing Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailstaffing.se 0706-067646
9484426