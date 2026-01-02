engcon söker Project Manager
2026-01-02
Change the world of digging!
Vill du vara med och utveckla engcons marknadsarbete globalt? Vi söker en erfaren och driven Project Manager till vår marknadsavdelning - en central roll där du leder aktiviteter som stärker vårt varumärke, skapar affärsnytta och driver engcons världsledande position framåt.
Om rollen
Som Project Manager på engcons marknadsavdelning ansvarar du för att initiera, planera, leda och följa upp marknadsprojekt - allt från kampanjer och produktlanseringar till event och innehållsproduktion. Du blir en del av navet mellan marknad, sälj, produkt och externa partners och säkerställer att projekten genomförs i tid, enligt plan och mot tydliga mål.
Du kommer bland annat att
• Ta fram projektplan, tidslinje och budget för marknadsaktiviteter.
• Koordinera interna resurser och externa leverantörer.
• Säkerställa kvalitet i hela processen - från brief och produktion till publicering och uppföljning.
• Säkerställa att allt material följer varumärkesriktlinjer och att budskapen är konsekventa i alla kanaler.
• Löpande mätning och uppföljning mot KPI:er som räckvidd, engagemang, leads, trafik och ROI.
• Arbeta datadrivet och driva kontinuerlig förbättring utifrån analyser och resultat.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom marknadsföring eller kommunikation och som har minst fem års erfarenhet av projektledning inom marknad och kommunikation, antingen från byrå- eller kundsida. Du är van att arbeta datadrivet och ser KPI:er som en naturlig del av ditt arbetssätt. Dessutom har du erfarenhet av PR-arbete och en god förmåga att omsätta affärsmål till mätbara och relevanta marknadsaktiviteter. För att lyckas i rollen behöver du behärska både svenska och engelska mycket väl i såväl tal som skrift, övriga språkkunskaper är meriterande. Det är också meriterande om du tidigare har arbetat i företag med internationell verksamhet.
Som person är du en strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad som trivs med att driva flera projekt parallellt - utan att tappa detaljerna. Du har ett naturligt driv, tar initiativ och gillar att jobba nära både interna och externa intressenter.
Placeringsort är Strömsund eller Östersund
Om engcon
engcon är den ledande globala tillverkaren av tiltrotatorer med tillhörande redskap som ökar grävmaskiners lönsamhet, effektivitet och hållbarhet. Vi är ca 450 medarbetare i 17 olika länder. 2024 omsatte vi ca 1,6 miljarder och sedan juni 2022 är vi börsnoterade på Nasdaq, Stockholm. Vi har hjärtat i Jämtland och Strömsund och vår vision är att förändra den grävande världen.
På engcons marknadsavdelning arbetar ett mindre, sammansvetsat team som ansvarar för all kommunikation och marknadsföring inom koncernen. Teamet ansvarar för koncernens strategiska kommunikation och driver innehållsproduktion, PR, kampanjer, produktlanseringar, mässor och andra event. Allt arbete sker med fokus på att skapa affärsnytta och en enhetlig varumärkesupplevelse på alla marknader. Avdelningen är en central samarbetspartner för sälj, produkt, HR och övriga funktioner.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Christoffer Sjöstedt på christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
eller Pontus Andersson på pontus.andersson@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://engcon.com/sv_se Arbetsplats
engcon AB Kontakt
Pontus Andersson pontus.andersson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9668037