Engagerad VA-Controller
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen leder och ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen och upphandlingsverksamheten inom Älmhults kommun och tillhör organisatoriskt kommunledningsförvaltningen, under kommunstyrelsen. Här sitter alla kommunens controllers centralt organiserade. Tillsammans arbetar vi med ekonomistyrning där fokus är på utveckling av de ekonomiadministrativa processerna, samt på att utveckla controllerrollen för att kunna möta nuvarande och framtida behov i en föränderlig värld. Vi söker dig som med glädje och engagemang vill ingå i vårt team och bidra till kommunens utveckling genom dina kunskaper.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en flexibel och utvecklingsinriktad miljö där dina idéer och initiativ värdesätts. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor. Här får du vara med och skapa framtidens Älmhult!Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker en driven och analytisk controller som vill vara med och utveckla ekonomiprocesserna inom vår tekniska förvaltning med fokus på VA-verksamheten. Du kommer att arbeta nära vår nuvarande controller och tillsammans säkerställer ni att processer är effektiva och framtidssäkra.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Budgetering, redovisning, prognos, bokslut och analys.
Driva utvecklingsprojekt.
Presentera ekonomiska frågor på politiska arenor.
Delta i stora investeringsprojekt och framtagandet av ny affärsplan.Kvalifikationer
Du har en examen på universitets- eller högskolenivå inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning eller ekonomisk analys alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av kommunal redovisning och budgetarbete samt erfarenhet från teknisk förvaltning, VA-verksamhet och stora investeringar är meriterande.
Du är självgående, analytisk och har en vilja att leda och utveckla arbetssätt och processer. Du trivas i en föränderlig miljö, är prestigelös och har förmågan att snabbt växla mellan olika typer av arbetsuppgifter. Du är positiv, initiativrik, har lätt för att samarbeta och skapa relationer och trivs med att arbeta i en konsultativ roll.
Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, både muntligt och skriftligt, på svenska. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper samt lämplighet.
