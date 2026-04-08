Engagerad undersköterska sökes till vårt team
A & A Hemtjänst i Halland AB / Undersköterskejobb / Halmstad Visa alla undersköterskejobb i Halmstad
2026-04-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A & A Hemtjänst i Halland AB i Halmstad
Vi söker undersköterska
Vi söker nu en engagerad och omtänksam undersköterska till vår verksamhet. Hos oss får du arbeta i ett tryggt och positivt team där vi sätter omsorgstagaren i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att arbeta med personlig omvårdnad, stöd i vardagen samt bidra till en meningsfull och trygg tillvaro för våra kunder. Arbetsuppgifterna inkludera även dokumentation och samarbete med kollegor och anhöriga.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Erfarenhet inom äldreomsorg eller hemtjänst är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är ansvarstagande, empatisk och har ett gott bemötande
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet till utveckling
Trygga anställningsvillkorÖvrig information
Tjänsten är heltid
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: liridona@aahemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A & A Hemtjänst i Halland AB
(org.nr 556766-2068)
Vallås Torg 20 (visa karta
)
302 58 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9840983