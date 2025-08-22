Engagerad timvikarie sökes till Bollerup HVB
Serigmo Care Responsgruppen AB / Behandlingsassistentjobb / Tomelilla Visa alla behandlingsassistentjobb i Tomelilla
2025-08-22
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serigmo Care Responsgruppen AB i Tomelilla
, Lindesberg
, Hallstahammar
, Västerås
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
Serigmo care är ett omsorgsbolag som bl.a. erbjuder tjänster inom HVB, Korttidsboende, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med olika former av beroendeproblematik. Många av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Vi arbetar även med förändring av kriminella tankemönster och beteenden.
Inom koncernen finns även LSS-verksamheter.
Våra verksamheter är geografiskt belägna i Mälardalen, Storstockholm, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.
Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden:
Lyhördhet, Engagemang, Delaktighet och Omtanke.
Vi söker en erfaren och engagerad behandlare
Vi söker nu en erfaren och engagerad behandlare till Bollerup HVB som ligger i Tomelilla kommun. Verksamheten är tillståndspliktig och har 12 platser för vuxna män i åldern 25-62 med missbruks/beroende-problematik. Många av våra klienter har också behov av att arbeta med kriminella tankemönster och beteenden.
Vi söker dig som är Behandlingsassistent, Socialpedagog eller har annan adekvat utbildning utifrån rollen som behandlare. Du har även erfarenhet av behandlingsarbete och en eller flera vidareutbildningar t.ex: ÅP, MI, CRA, KSL eller annan lämplig utbildning/kurs. Du är väl insatt i ett arbetssätt som utgår från KBT vilken är den metod vi tillämpar. Du sätter klienten i fokus och har ett lågaffektivt bemötande.
Som behandlare arbetar du med kontaktmannaskap och genomför provtagning, dokumentation, enskilda samtal samt har kontakt med uppdragsgivare. Du håller också i manualstyrda grupper i tex återfallsprevention, krim-program, socialfärdighetsträning m.m Arbetstiden är varierad och schemalagd med viss sovande jour dock max 6 tillfällen/4 veckorsperiod.
För tjänsten krävs även att du har B-körkort.
Vi erbjuder Dig en stimulerande arbetsmiljö med både utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi värnar om en trygg och säker arbetsmiljö, erbjuder Dig friskvårdsbidrag samt intern och extern utbildning.
Vi värdesätter Dina personliga egenskaper, som gör att Du kan skapa ett bra samarbetsklimat samt viljan att inspirera och utveckla. Du känner även ett stort engagemang för våra klienter som vistas hos oss. Du är stresstålig och ansvarsfull, och ser möjligheter istället för problem.
Tillträde: omgående
Kollektivavtal: Vision
Om du vill veta mer om tjänsten eller ansöka är du välkommen att kontakta:anna.susi@serigmocare.se
Märk ansökan med "Timvikarie Bollerup HVB" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
e-post
E-post: anna.susi@serigmocare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie Bollerup HVB". Arbetsgivare Serigmo Care Responsgruppen AB
(org.nr 556660-4590)
Bollerup Norratorp (visa karta
)
273 94 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bollerup HVB Kontakt
Områdeschef
Anna Susi anna.susi@serigmocare.se Jobbnummer
9472182