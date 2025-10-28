Engagerad operatör till Rättvik
2025-10-28
Om oss
SMA Mineral är en ledande leverantör av kalkprodukter med 23 anläggningar runt om i Europa och en omsättning på 1 600 Mkr. Företaget grundades 1932 och är familjeägt av familjen Juvél. Huvudkontoret ligger i Persberg, Värmland, och SMA Mineral har idag 250 anställda. Vår vision är att vara det naturliga valet för kalkprodukter och bidra till utveckling och värdeskapande, både lokalt och globalt. Denna vision vilar på våra fyra värdeord: kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande.
Med ett starkt hållbarhetsfokus har SMA Mineral påbörjat en teknisk utvecklingsresa för att modernisera och ställa om produktionen. Målet är att växa grönt och bidra till en koldioxidneutral framtid. För oss är lönsamhet och miljömål lika viktiga, och i takt med nya utvecklingsmål får hållbarhet en allt tydligare roll. Läs mer på www.smamineral.se.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är engagerad, noggrann och prestigelös. Du gillar att arbeta i team, tar ansvar och ser till att jobbet blir gjort. Att skapa goda relationer med kollegor, chaufförer och entreprenörer faller sig naturligt för dig. Erfarenhet från industri eller processarbete är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att lära dig.
Vad kommer du att göra?
Som Operatör hos oss spelar du en nyckelroll i att hålla produktionen igång - varje dag. Här får du arbeta nära dina kollegor i ett sammansvetsat team där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
Övervaka, styra och optimera våra olika tillverkningsprocesser i pågående drift.
Utföra provtagning och analys av tillverkad produkt för att säkerställa kvaliteten.
Rapportera produktion och driftstatus i driftjournalen.
Samarbeta med kollegor och entreprenörer för att hålla produktionen effektiv.
Arbeta med strukturerat och förebyggande underhåll
Rapportera förbättringar och avvikelser enligt rutiner
Vi erbjuder:
En gedigen introduktion där du får lära dig arbetet från grunden.
Möjlighet att arbeta med moderna processer i en stabil och familjär organisation.
En arbetsplats som präglas av våra värderingar: kunskap, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande.
Generöst friskvårdsbidrag
Vem är du?
Vi söker dig som tar ansvar och har förmåga att fatta egna beslut när situationen kräver det. Du är noggrann, kommunikativ och har god datorvana. Med din problemlösningsförmåga bidrar du till ett gott samarbete och är en drivande kraft i arbetet med ständiga förbättringar. Du har dessutom ett starkt säkerhetsfokus och ser till att arbetet alltid utförs på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
Meriterande:
Förarbevis hjullastare
Truck
Heta arbeten
Erfarenhet av industri
Övrig information
Tjänsten är skiftgång (kontinuerligt 5 skift)
Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Är du intresserad?
Sista ansökningsdag är 7 november 2025.
Har du frågor? Mejla till anna.andersson@smamineral.com
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sma Mineral AB
(org.nr 556206-3874), https://smamineral.se/en/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rättviks Kalkverk Kontakt
HR Partner
Anna Andersson anna.andersson@smamineral.com 0703300260 Jobbnummer
