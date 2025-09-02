Engagerad lokal fotograf Boden
Diakrit söker nu efter kreativa fotografer med hög serviceanda, som vill bli en del av vårt internationella fotografnätverk.
Varför Diakrit?
Som frilansfotograf hos Diakrit får du möjlighet att fokusera på det du älskar - att ta snygga bilder och träffa människor! Det andra tar vi hand om.
Vår flexibla arbetsmodell ger dig friheten att styra över din vardag, samtidigt som du ges möjlighet att utveckla dina färdigheter inom foto, panorama, drönare och video. Du behöver inte själv sälja in dina uppdrag, utan det sköter vårt drivna säljteam. Vår Customer Solutions tar god hand om våra fotografer och kunder i det dagliga arbetet och vårt duktiga in-house redigeringsteam ser till att slutresultatet håller högsta kvalitet. Du har dessutom alltid stöd i ditt arbete från din regionansvariga fotochef.
Med hjälp av vår onlinekalender styr du enkelt din tillgänglighet och vi arbetar för att ge dig en så effektiv vardag som möjligt.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som jobbar som fotograf, eller har fotografutbildning, och har ett skarpt öga både vad gäller ljus och komposition. Du behöver vara genuint intresserad av människor och hålla en hög servicenivå. Har du dessutom ett intresse för hem och inredning och kan lyfta fram det unika i varje bostad så kan vi vara en perfect match för varandra.
För att arbeta som frilansfotograf på Diakrit behöver du följande:
Kamerahus (systemkamera, helst fullformat)
Vidvinkelzoomobjektiv
Normalobjektiv eller zoom (t.ex 24-70mm)
Stabilt stativ
Extern vridbar blixt
Körkort och tillgång till bil
F-skatt
Om Diakrit:
Diakrit är världsledande inom fototjänster, digitala plattformar och innovativa produkter för att marknadsföra bostäder online. Vi har hjälpt fotografer att bygga en stabil fotokarriär sedan 2009. Idag har vi över 400 anställda Diakritare och vi samarbetar med över 500 frilansfotografer i Sverige, Norge, Danmark, Australien, Nya Zeeland och USA. Våra tjänster levererar vi till över 2000 stora fastighetsmäklarkunder världen över. Vår styrka är vår entrepenörsanda, höga kvalitet och innovationslust, samt vår förmåga att alltid se till den enskilde kundens behov. Hos Diakrit fokuserar vi på långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare.
Ansök online på career.diakrit.com genom att bifoga ditt CV och personliga brev tillsammans med arbetsprover bestående av ca 5 st egenproducerade bilder, med anknytning till interiör och inredning. Bilderna ska vara sparade i jpeg och ca 3000 pixlar på längden. Du kan antingen skicka en länk till din portfolio eller ladda upp 5 enskilda bilder i ansökan.
För att kunna gå vidare med din ansökan behöver vi även veta vad du har för fotoutrustning.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
