Engagerad enhetschef till daglig verksamhet
2025-10-17
Vill du lyfta tillsammans med oss? Funktionsstöds Dagliga Verksamhet utökar med ny enhet och därför söker vi nu en engagerad enhetschef för att leda denna!
Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett innovativt förändringsarbete för att få full kraft i kvalitetsarbetet. Funktionsstöd är i en expansiv fas med många nya målgrupper och verksamheter. Arbetet pågår kontinuerligt med att fortsätta utveckla organisationen med fokus på att stödja våra kunder med funktionsvariation till en meningsfull tillvaro och uppnå goda levnadsvillkor. Vi tror att du är en ledare som finner det stimulerande och utmanande att driva utveckling, samt har siktet inställt på kvalitet, delaktighet och meningsfull tillvaro för våra kunder.
Funktionsstöd jobbar aktivt med kundfokus där inflytande i genomförandeplan i vardagen ligger oss varmt om hjärtat samtidigt som vi har en verksamhetsplan med tydlig färdriktning och en speglande kompetensplan. Vårt ledarskap är autentiskt och motiverande. Vi arbetar med utvecklande ledarskap som modell. Känner du dig igen dig i den här typen av verksamhetsfrågor är du rätt person för oss!
Din roll hos oss
Som enhetschef hos oss leder och utvecklar du arbetet med att säkerställa en kvalitativ verksamhet utifrån våra mål och vår värdegrund. I uppdraget ingår fullständigt chefsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom Din verksamhet, Du ansvarar även för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys.
Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområdet Daglig verksamhet, Socialpsykiatri och Barnverksamheten. Tillsammans med kollegor, medarbetare och verksamhetschef hittar du nya vägar och arbetssätt för att utveckla verksamhetens innehåll.
Du leder och utvecklar medarbetare i syfte att skapa ökad arbetsglädje samt ökad kvalitet för våra kunder. Som ledare har du förmågan att motivera, inspirera, vara gott föredöme och ha personlig omtanke om både kunder och medarbetare. Du är lyhörd, bygger relationer och uppmuntrar till delaktighet och kreativitet.
Samverkan internt och externt är en naturlig del i ditt arbete. Ditt ledarskap är prestigelöst och du har förståelse för vikten av att dra nytta av allas delaktighet tillsammans.
Vem söker vi?
Du som söker har högskole-/universitetsexamen som är relevant för området, till exempel socionomutbildning, social omsorgsprogrammet, eller annan högskole-/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du genomgått ledarskapsutbildning och/eller utvecklande ledarskap är det meriterande liksom utbildning i förändringsledarskap. Det är också en fördel om du har kunskap om LSS och kognitiv nedsättning.
Vi vill att du har erfarenhet av arbete som chef och ledare. Har du dessutom chefserfarenhet inom LSS och SoL är det meriterande. Som enhetschef inom daglig verksamhet krävs att du har gedigen erfarenhet av och kunskap om autism. Erfarenhet av budgetansvar, personalansvar, kvalitetsansvar och analys och uppföljning i syfte att styra och leda är meriterande liksom erfarenhet av förändringsledarskap. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i gällande SoL och LSS lagstiftning, även i arbetsmiljölagen. Erfarenhet från politiskt styrd verksamhet ses också som meriterande.
Naturligtvis hanterar du IT-verktyg som en naturlig del i ditt arbete. Du har god kommunikationsförmåga med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt. Självklart behärskar svenska i tal och skrift. Du som söker har B-körkort för att enkelt kunna ta dig runt i vår kommun vid behov.
Som person är du prestigelös och utvecklingsinriktad, du är lyhörd, motiverar och inspirerar, har ett gott föredöme och personlig omtanke. Du har förmåga att kunna samarbeta och ta ansvar för verksamheten ur ett större perspektiv. Du har ett ledarskap präglat av lyhördhet, mod och tydlighet men även förmåga att fatta tydliga och ibland snabba beslut.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
