Engagerad assistent sökes till social tjej
Ockelbos Personligaste Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-02-24
Jag är en aktiv tjej som söker dig som vill vara ett stöd i min vardag. Mitt liv består av en härlig blandning av aktivitet och avkoppling; jag tränar varje dag, men uppskattar lika mycket att baka, laga hälsosam mat eller utmana någon i ett sällskapsspel. När jag inte är hemma tar jag gärna en tur för shopping och en fika. I mitt hem som jag delar tillsammans med min syster bor även två katter, så det är viktigt att du trivs tillsammans med dem.
Som min personliga assistent stöttar du mig i vardagens alla sysslor. Eftersom jag har en ryggproblematik som begränsar min rörlighet, behöver jag fysiskt stöd i olika moment, inte minst i samband med min dagliga träning. Din viktigaste uppgift är att möta mig med lyhördhet, värme och respekt. Vi kommer att arbeta nära varandra, så personkemi och ett gott samarbete är helt avgörande.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, flexibel och har förmågan att alltid sätta mitt fokus i centrum.
Har en god fysik då arbetet är aktivt och innehåller fysiska moment.
Är trygg i din roll och kan hantera sekretess med största respekt.
För att kunna arbeta hos mig behöver du:
ha B-körkort
vara rökfri under arbetstid
ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
känna dig trygg med att arbeta i ett hem där det finns pälsdjur
vara flexibel med arbetstider och kunna arbeta alla tider på dygnet, även nätter och dygnspass
vara simkunnig och tåla klorerat vatten
ha tillräckligt god fysisk förmåga för att klara ett aktivt arbete
vara medveten om att arbetet kräver strikt sekretess och kunna hantera detta med respekt
Erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande.
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen. Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7282686-1857905".
