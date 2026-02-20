Engagerad assistent sökes till man i Enköping
2026-02-20
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker just nu dig, som vill arbeta tillsammans med en man i 65 års åldern boende i Enköping, som tidigare drabbats av en stroke som förändrade livet för honom.
För att trivas i rollen som personlig assistent tycker du om att arbete med människor, du tycker om att hitta på saker men även kan du ta dagen lite som den kommer- vara lite spontan i vardagen.
Du arbetar alltid med hjärtat, och med ett stort engagemang i det du gör. Du är närvarande, flexibel och noggrann i din personlighet och person.
Du som söker passar in på följande:
• Har körkort (manuellt) tillgång till bil
• Har öga för vad som behöver göras i ett hem
• Har förmågan att anpassa dig i olika situationer
• Pratglad och positiv
• Har stor respekt för kundens självbestämmanderätt
• Är en kollega att lita på och som kan samarbeta
• Behärskar det svenska språket bra i tal och skrift
Stämmer beskrivningen in på dig så önskar vi att du söker tjänsten så snart som möjligt.
Arbetstiderna är kl. 08-17 och vid behov 17.00-22.00
Vi börjar alltid anställningen med en timanställning. Möjlighet till sommarvikariat finnes.
Vi kräver utdrag från belastningsregistret hos samtliga kunder.
Beställ utdrag från belastningsregistret redan nu på Polisen.se för snabbare uppstart.
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Ulla Wallin 073-5339529 Jobbnummer
9753912