Energy Systems Development Manager
Göteborgs Hamn Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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Var med och forma framtidens hållbara hamn
Göteborgs Hamn står mitt i en omfattande energiomställning där elektrifiering blir en avgörande faktor för framtidens konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet. Vår nuvarande affärsutvecklare inom elektrifiering går vidare till en ny roll inom bolaget, och därför söker vi nu dig som vill ta över stafettpinnen. Här får du en nyckelroll i att forma framtidens energisystem och bidra till utvecklingen av Nordens största hamn. I bolaget arbetar idag omkring 180 personer.
Om rollen
Som Energy Systems Development Manager ansvarar du för den strategiska utvecklingen inom elektrifiering och energisystem. Du arbetar i gränslandet mellan teknik, affär och samhällsutveckling och driver frågor som är avgörande för hamnens framtid. Tjänsten tillhör avdelningen Innovation, Development and Transition och rapporterar till Vice President Innovation, Development and Transition.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
Utveckla och ansvara för hamnens elektrifieringsstrategi samt långsiktiga effekt- och energibehov.
Identifiera och utveckla nya elektrifieringslösningar och projekt som stärker verksamhetens effektivitet och konkurrenskraft.
Driva och samordna förstudier, analyser och konceptutveckling.
Samverka med interna funktioner och externa aktörer såsom energibolag, kunder, terminaloperatörer samt forsknings- och innovationspartners.
Bevaka och analysera utvecklingen inom elektrifiering, energisystem, regelverk och stödprogram.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis energi, elkraft, elektroteknik, industriell teknik eller motsvarande. Vi ser att du har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom energiområdet.
Erfarenhet av elektrifiering, energisystem, laddinfrastruktur, industriprocesser eller närliggande områden - i tidiga skeden.
Erfarenhet av datadrivet arbete kopplat till energisystem och elektrifiering.
Intresse för helhetsperspektiv, förmåga att hitta nya möjligheter och säkerställa affärsnytta i samspelet mellan teknik, affär och samhällsutveckling
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika intressenter.
Det är extra meriterande om du har arbetat med:
Förstudier, innovationsprojekt eller strategisk affärsutveckling.
Effektfrågor, nätkapacitet, flexibilitetslösningar eller energilagring.
Digitalisering, smart styrning och AI-lösningar kopplade till energiomställning.
Forskningsprojekt, offentliga stödprogram eller samverkan i större ekosystem.
För att lyckas i rollen vill vi att du:
Tar initiativ leder och driver arbetet framåt tillsammans med andra.
Är analytisk, strukturerad och nyfiken på nya lösningar.
Trivs i samarbeten och bygger starka relationer.
Är bekväm med komplexa frågeställningar där alla svar inte finns från början.
Motiveras av att skapa långsiktig affärs- och samhällsnytta.
Vi erbjuder:
En strategisk nyckelroll i energiomställningen av Göteborgs Hamn.
Möjlighet att påverka elektrifieringsutvecklingen i ett tidigt skede och göra verklig skillnad.
Stor frihet, variation och goda utvecklingsmöjligheter.
Samarbete med engagerade kollegor och ledande aktörer inom energi och transport.
En arbetsplats med höga hållbarhetsambitioner och fokus på balans mellan arbete och privatliv.
Konkurrenskraftiga förmåner, friskvårdsbidrag och flexibla arbetsformer.
Ansökan och information
Med anledning av att vi närmar oss semesterperioden kommer arbetet med urval och återkoppling ske mot slutet av augusti 2026.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef:
Anna Berggren031-368 76 91 eller anna.berggren@portgot.se
Fackliga representanter:Unionen: Kristina Karlsson, 031-368 75 37SACO: Dirk Wallem, 031-368 75 73
Tjänsten är säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen.
Som anställd vid Göteborgs Hamn AB kan du komma att bli krigsplacerad. Mer information ges i samband med intervju. Allmän information finns hos MCF: Vanliga frågor och svar om att planera krigsorganisation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Hamn Aktiebolag
(org.nr 556008-2553)
414 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Hamn AB Kontakt
Rekryterare
Viktoria Markbrant viktoria.markbrant@portgot.se 0702716005 Jobbnummer
9981896