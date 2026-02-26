Energistrateg
Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-02-26
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Brinner du för att minska klimatpåverkan och planera för framtidens robusta energisystem? Då har vi jobbet för dig! Som energistrateg hos oss blir du en del av en positiv och engagerad hållbarhetsenhet. Vi på hållbarhetsenheten leder, stödjer och möjliggör omställningen till hållbar utveckling i Kristianstads kommun.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Rollen som energistrateg hos oss består av två delar som båda handlar om energiplanering på längre och kortare sikt för att trygga och framtidssäkra den lokala energiförsörjningen.
Den ena delen av tjänsten innefattar rollen som projektledare inom ett samverkansprojekt för kommunal och regional energiplanering, som syftar till att utreda hur energiplanering kan utvecklas genom ställningstaganden i planering av mark- och vattenanvändning. Tjänsten innebär konkret att hålla ihop arbetet genom att samla berörda aktörer och intressenter, göra en nulägesanalys med utgångspunkt i pågående processer för Region Skånes revidering av Regionplan för Skåne och Kristianstads kommuns arbete med ny kommunövergripande översiktsplan, och i samverkan med arbetsgrupp och referensgrupp ta fram en handbok.
Den andra delen av tjänsten innefattar rollen som energistrateg specifikt för arbete med kommunens energiplan enligt lagen om energiplanering. Kristianstads kommun är en del av innovationsprogrammet Viable Cities och satsningen "Klimatneutrala städer 2030". Genom detta arbete pågår redan processer som ämnar att minska effektbristen och öka energiförsörjningsgraden på ett klimatsmart sätt, som nu behöver kompletteras med fler perspektiv och underlag. Som energistrateg får du arbeta brett med olika energifrågor och energislag genom utredningar, kartläggningar, analyser, initiativ, utbildning och internt stöd.
I denna roll arbetar du med komplexa frågor utifrån olika perspektiv vilket gör att vi söker en analytisk och lösningsorienterad person. Vi ser många synergier mellan tjänstens två delar och att du kan bidra med kompetensutveckling och helhetssyn i energiplaneringen.
Du kommer ansvara för att projektleda samverkansprojektet inom kommunal och regional energiplanering fram till slutet av 2027. I detta ingår att rapportera och ta fram handlingsplan för projektet, samt framtagandet av en handbok för att sprida resultatet. Du kommer också ansvara för att uppdatera kommunens energiplan och är delansvarig för samordning av implementering tillsammans med kollegor. Du kommer tillhöra hållbarhetsenheten på Kristianstads kommun, en del av avdelningen för samhällsutveckling på kommunledningskontoret.
Vem söker vi?
Du har högskoleutbildning inom klimat, energi, samhällsplanering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet inom projektledning samt god kännedom om relevant lagstiftning inom energi- och samhällsplanering (till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken). God kännedom om Sveriges energisystem och problematik med effektbrist krävs för tjänsten. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom energi och/eller samhällsplanering på kommunal eller regional nivå.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i arbetet förutsätter vi att du behärskar svenska i tal och skrift. Förmåga att kunna kommunicera på engelska i tal och skrift är en fördel. Givetvis har du hanterar du Office-paketet som en naturlig del i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet och kunskaper i GIS samt av layout- och kommunikationsverktyg.
Vi ser gärna att du har förmåga att samarbeta och kan skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt. Att du har förmåga att snabbt lära dig nya uppgifter och samlar in information och förvaltar information är önskvärt. Det är en fördel om du är bra på att planera, organisera, följa upp och avsluta aktiviteter.
Det här är vi
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Samhällsutveckling Kontakt
Enhetschef
Linnéa Skoogh 044-13 22 87 Jobbnummer
9765413