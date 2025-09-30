Endastetableringsersättings berättigad.
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Läs detta innan ni söker annonsen.
Vem kan få etableringsjobb?
Du kan få ersättning för etableringsjobb om du har fyllt 20 år, är arbetslös och är arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
Du behöver också uppfylla något av nedanstående:
Du har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program på heltid under minst 24 av de senaste 27 månaderna.
Du deltar i etableringsprogrammet.
Du är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort.
Själva jobbannonsen:
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad budbilschaufför för uppdrag i Kungens Kurva. Du som söker bör vara självgående, ansvarstagande och ha god erfarenhet av att köra större transportfordon i stadsmiljö. För att komma i fråga för tjänsten krävs att du uppfyller kraven för etableringsjobb via Arbetsförmedlingen, och det är meriterande om du alternativt uppfyller villkoren för nystartsjobb. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med leveranser och upphämtningar inom Storstockholm. Du kör en volymskåpslastbil och hanterar leveranser digitalt via app. Du arbetar självständigt men är en viktig del i ett team som värdesätter punktlighet, noggrannhet och kundbemötande. Det förekommer tunga lyft så det är krav på att kunna hantera tyngre varor.
Arbetstider:
Schemalagd arbetstid alla dagar i veckan. Starttid som tidigast kl. 08:00 och sluttid som senast kl. 21:00. Dina arbetspass kommer att förläggas inom detta tidsspann.Kvalifikationer
Minst 1-2 års erfarenhet av att köra volymskåpslastbil
B-körkort
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Rent belastningsregister och inga tidigare domar
God lokalkännedom i Stockholm med omnejd
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Meriterande:
Erfarenhet från logistik-, transport- eller budbranschen
Vi söker dig som gillar att röra på dig, är punktlig och har hög arbetsmoral. Du erbjuds ett varierande jobb med frihet under ansvar och möjlighet till utveckling.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer och urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: oladtransport@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olad Transport HB
Vimmerbyplan 18 Lgh 1202 (visa karta
)
163 77 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9533505