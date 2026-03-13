En kvinna i Boxholm söker assistent
2026-03-13
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att jag kan leva ett så bra liv som möjligt?
Jag är en kvinna på 47 år som bor i Boxholm, endast cirka 5 minuter från pendeln, vilket gör det lätt att ta sig hit från stora delar av länet.
I botten har jag en förvärvad ryggmärgsskada med halvförlamning och är idag sängliggande. Under åren har även andra sjukdomar tillkommit, såsom epilepsi, diabetes och psykisk ohälsa, vilket gör att jag idag räknas som multisjuk - men jag är klar i knoppen.
Respekt, trygghet, glädje och förståelse är en självklarhet i mitt team. Transparens är också en viktig förutsättning för att Team-Björk ska fungera bra.
Som personlig assistent hos mig arbetar du till stor del självständigt. Arbetspassen är halvdygn eller heldygn, med sovande jour och tillsyn under natten vid dygnspass.
Arbetet består till stor del av social tid, där samspelet mellan dig och mig är centralt. Som personlig assistent har du möjlighet att lära känna mig och tillsammans kan vi göra varje dag meningsfull och unik. Jag uppskattar att vara delaktig i den mån det går. Exempelvis lagar och äter jag ibland mat tillsammans med några av assistenterna.
Arbetet sker lågaffektivt, vilket innebär att du behöver vara lugn, stabil och trygg i ditt bemötande.
Mina intressen är bland annat:
inredning
god mat
serier och poddar
ljudböcker
virkning och pyssel
Jag tycker om stimulans i form av samtal och diskussioner och uppskattar humor i vardagen. Jag beskrivs ofta som driven, nyfiken och empatisk, med tydliga mål och åsikter.
Hos mig finns också en katt .
Jag söker dig som:
är trygg i dig själv
är huslig och följsam
har humor och gärna delar några av mina intressen
har mycket god svenska i tal och förståelse
är fullt frisk och stabil
har rent brottsregister
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är en fördel, men inte ett krav - då varje assistansuppdrag är unikt och det viktigaste är vem du är som person.
Jag söker i första hand vikarier med möjlighet till fast schemarad, samt behovsvikarier.
Arbetsplatsen ligger i Boxholm, endast cirka 5 minuter från pendeln.
Anställningsprocessen sker löpande.
Eftersom personen bakom ansökan är viktig för mig sker ansökan genom personligt brev (gärna med foto). Jag vill gärna veta vem du är och vad som driver dig.
Ofullständiga ansökningar kan tyvärr inte behandlas.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
(org.nr 556995-4877)
595 70 BOXHOLM Jobbnummer
9796511