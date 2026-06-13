Barberare / Herrfrisör sökes till Cutting Time i Uppsala
Cutting Time AB / Hälsojobb / Uppsala Visa alla hälsojobb i Uppsala
2026-06-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cutting Time AB i Uppsala
Cutting Time är en väletablerad barbershop i centrala Uppsala med ett starkt kundflöde och många återkommande kunder. Vi söker nu en skicklig barberare eller herrfrisör som vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av herrklippning och skäggvård
• Kan arbeta självständigt och ta egna kunder
• Är serviceinriktad och professionell
• Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse
• Lön enligt kollektivavtal
• Fast lön i kombination med attraktiv provisionsmodell
• Mycket goda möjligheter att påverka din inkomst
• Högt kundflöde och goda utvecklingsmöjligheter
• En seriös och långsiktig arbetsplatsPubliceringsdatum2026-06-13Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv samt information om din erfarenhet.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
018-71 14 00
E-post: info@cuttingtime.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cutting Time AB
(org.nr 559181-7233), https://www.cuttingtime.se
Sysslomansgatan 8 (visa karta
)
753 11 UPPSALA Jobbnummer
9962439