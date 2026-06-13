Barberare / Herrfrisör sökes till Cutting Time i Uppsala

Cutting Time AB / Hälsojobb / Uppsala
2026-06-13


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Cutting Time är en väletablerad barbershop i centrala Uppsala med ett starkt kundflöde och många återkommande kunder. Vi söker nu en skicklig barberare eller herrfrisör som vill utvecklas tillsammans med oss.

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av herrklippning och skäggvård
• Kan arbeta självständigt och ta egna kunder
• Är serviceinriktad och professionell
• Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse
• Lön enligt kollektivavtal
• Fast lön i kombination med attraktiv provisionsmodell
• Mycket goda möjligheter att påverka din inkomst
• Högt kundflöde och goda utvecklingsmöjligheter
• En seriös och långsiktig arbetsplats

Publiceringsdatum
2026-06-13

Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv samt information om din erfarenhet.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
018-71 14 00
E-post: info@cuttingtime.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cutting Time AB (org.nr 559181-7233), https://www.cuttingtime.se
Sysslomansgatan 8 (visa karta)
753 11  UPPSALA

Jobbnummer
9962439

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