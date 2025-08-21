Embeddedutvecklare C++
Är du en utvecklare som trivs med att arbeta nära produkten och vill se hur din kod får liv i verkliga system? Här får du möjligheten att vara med från idéstadiet till en färdig verifierad lösning och samtidigt bidra till utvecklingen av avancerade inbyggda system som används i praktiken.
Som konsult på Centric så får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som embeddedutvecklare blir du en viktig del av ett tvärfunktionellt team där mjukvara, elektronik och test samverkar.
Du kommer att:
• Designa och implementera funktionalitet i C++ för inbyggda plattformar
• Integrera och felsöka kommunikation över protokoll som CAN-buss, LIN eller Ethernet
• Delta i test och verifiering både i labbmiljö (t.ex. HIL) och i fält, där du får se resultatet av ditt arbete på riktigt
• Samarbeta tätt med produktägare, testingenjörer och hårdvaruspecialister för att säkerställa robusta lösningar
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som vill ta ansvar för hela utvecklingskedjan och gillar att se helheten. Du är nyfiken, analytisk och van att samarbeta med andra för att nå fram till en fungerande lösning.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Minst 4 års erfarenhet av C++-utveckling i inbyggda system
• Praktisk erfarenhet av kommunikationsprotokoll, gärna CAN-buss
• Vana att arbeta end-to-end med utveckling - från design till integration och verifiering
• Relevant högskole- eller civilingenjörsexamen, exempelvis inom datateknik, elektroteknik eller mekatronik
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
• HIL-miljöer och testautomatisering
• Realtidsoperativsystem (RTOS)
• Fältprov och arbete nära hårdvaran
• Större utvecklingsprojekt med tvärfunktionella team
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
