Embedded Software Integration Engineer
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Utveckla låg-nivå mjukvara för realtidssystem i en avancerad fordonsmiljö. Här får du arbeta nära hårdvara, testautomation och hela utvecklingskedjan.
Här får du arbeta med inbyggd mjukvara i en tekniskt avancerad miljö där realtid, kvalitet och testbarhet står i fokus. Rollen passar dig som vill vara med genom hela utvecklingskedjan och bidra nära både hårdvara och test.
Om rollen
Utveckla och underhålla inbyggd mjukvara för kontrollenheter.
Arbeta med låg-nivå utveckling i realtidssystem.
Bidra i hela kedjan från krav och design till verifiering och underhåll.
Vara med och forma SW-design och testupplägg.
Det här kommer du göra
Skriva och vidareutveckla kod i C och Python.
Ta fram mjukvarukrav och teknisk dokumentation.
Skapa och optimera skript för testautomation.
Arbeta nära verifiering av funktioner i inbyggda system.
Samarbeta i ett tvärfunktionellt agilt team.
Vi söker dig som har
Stark kompetens inom C och Python.
Erfarenhet av mjukvaruarkitektur och design.
Vana av funktionell säkerhet, gärna enligt ISO 26262.
Erfarenhet av Git och agila arbetssätt.
God förståelse för realtidssystem och resursbegränsade embedded-miljöer.
Teknik & Verktyg
C
Python
Git
ISO 26262
CAN-FD, LIN och Ethernet
Robot Framework
Jenkins
Vector CANalyzer
Lauterbach
Oscilloskop
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej angivet
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-d4a1733ec9605fe2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977992