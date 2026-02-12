Embedded Software Engineer till Saab Training & Simulation!
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en driven och erfaren mjukvaruingenjör inom inbyggda system för att vara med och forma framtidens simulatorsystem. Du kommer att arbeta med design och implementering av inbyggd mjukvara och delta i hela mjukvaruutvecklingsprocessen, från idé till test. Detta är en unik möjlighet att vara del av ett innovativt team och bidra till vår fortsatta expansion och framgång.
Som en del av vårt dynamiska utvecklingsteam kommer du att arbeta väldigt hårdvarunära med avancerade mjukvarukomponenter för våra simulatorplattformar. Du kommer att samarbeta med erfarna ingenjörer och yrkesverksamma i en miljö som främjar karriärutveckling och personlig tillväxt. Du kommer att arbeta nära mjukvaru-, applikations- och testingenjörer för att skapa lösningar som verkligen gör skillnad.
Vi arbetar med både COTS och egenutvecklade mjukvaru- och hårdvarukomponenter, vilket ger dig möjlighet att arbeta med spännande och utmanande projekt. Vi värdesätter din förmåga att integrera dessa komponenter till fungerande och effektiva system. Utöver dina tekniska uppgifter förväntar vi oss att du också vill bidra med förbättringar av våra arbetssätt och processer.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person och hur vi tror att du skulle passa, prestera och trivas i vår organisation. Vi söker styrkor inom resultatfokus, lagarbete, kommunikationsförmåga och personligt ledarskap. Hos oss får du möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna och vara del av ett team som verkligen gör skillnad.
För att klara rollen har du
* Kandidat- eller masterexamen inom datavetenskap, elektroteknik eller liknande
* Minst tre års erfarenhet av hårdvarunära programmering i C/C++ ("Bare metal-programmering")
* Goda kommunikationsförmåga på svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har intresse för hur hårdvarukretsar som mikrokontrollers och sensorer fungerar och interagerar med mjukvara. En grundläggande förståelse för realtidssystem är också en fördel och gärna att du har kompetens inom embedded Linux. Slutligen ser vi gärna att du har erfarenhet av att bidra med förbättringar av arbetssätt och processer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här . Ersättning
