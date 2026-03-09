Embedded Software Developer
Varför?
Vi söker nu erfarna Embedded Software Developers som vill arbeta med teknik i absolut framkant. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens inbyggda system inom branscher som försvar, energi, telekom, fordon och konsumentprodukter.
Du blir en del av ett högkompetent utvecklingsteam där innovation, kvalitet och teknisk nyfikenhet står i centrum. Uppdragen varierar mellan interna utvecklingsprojekt och arbete ute hos kund, beroende på projektets karaktär.
Din blivande arbetsplats
Mer information ges vid intervjutillfälle
Ditt nya uppdrag
Som Embedded Software Developer arbetar du med hela utvecklingskedjan för inbyggda system. Du kommer att:
Utveckla och implementera mjukvarulösningar för inbyggda system
Arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med både mjukvaru- och hårdvaruutvecklare
Delta i hela utvecklingsprocessen - från design och arkitektur till implementering, test och verifiering
Medverka i innovativa projekt både inhouse och ute hos kund
Om just dig
Du är en nyfiken och lösningsorienterad utvecklare som trivs i en varierad vardag. Du uppskattar att arbeta i team, men är samtidigt trygg i att ta ansvar och driva ditt eget arbete framåt. Du gillar att bygga relationer, samarbeta och bidra till en positiv och tekniskt stimulerande arbetsmiljö.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för inbyggda system och flera års erfarenhet inom området. Du har:
Flera års erfarenhet av programmering i C eller C++ för embedded
God förståelse för realtidssystem
Erfarenhet av Embedded Linux
Kunskaper i Python
Erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis Scrum
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya tekniska miljöer
Vana av att arbeta nära både kollegor och kunder
Meriterande erfarenheter:
Firmwareutveckling
Drivrutinsutveckling
Jenkins, Docker och CI/CD-miljöer
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Vissa uppdrag kan vara säkerhetsklassade, vilket innebär att säkerhetsprövning kan förekomma.
Placering: Jönköping
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsätta innan sista ansökningsdag. Ansök idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Rasmus Lindholm / 0761-712890 | rasmus@navi.se
Daniel Holmroos / 0763 - 260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
