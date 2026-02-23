Eltekniker/elektriker till VA-verk
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Service, underhåll och felsökning av elinstallationer
• Arbeta med driftövervaknings system
• Efterlevnad av elsäkerhets lagstiftning och standarder
• Dokumentation och rapportering av utfört arbete
• Kundkontakt och teknisk rådgivning
• Arbeta med både starkström och enklare svagströms installationer samt styr och regler.
• Genomföra inspektioner och rapportera avvikelser och åtgärder.
• Beredskapstjänstgöring ingår tjänsten.Kvalifikationer
• Är utbildad elektriker med flerårig erfarenhet av elarbete eller anskaffat dig erfarenhet som kan bedömas likvärdig
• Har god kännedom om gällande el standarder och regelverk
• Är noggrann, lösnings orienterad och självgående
• Styr och reglerteknisk erfarenhet
• Har B-körkort, manuell och automat växellåda
• Talar svenska i tal och skrift
• Felsökning och reparation av elektriska system med säkerhet och effektivitet i fokus.
• Tjänsten är säkerhetsklassad och omfattas därav säkerhetskontroll.
Följande är meriterande
• .Allmän behörighet el
• B E-körkort
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
