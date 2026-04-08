Elsystemkonstruktör till BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors är en del av en global koncern, men verksamheten i Karlskoga har en tydlig egen tyngd. Här finns kompetens där utveckling, produktion och testning sker nära varandra. Det gör att beslutsvägarna blir kortare och kopplingen mellan idé och färdig lösning tydligare.
Samtidigt befinner sig verksamheten i en fas där mycket händer. Flera parallella projekt drivs framåt, nya system utvecklas och befintliga lösningar vidareutvecklas i takt med ökade krav och nya behov. Det ställer också krav på att stärka upp med personer som kan kliva in i arbetet med egen drivkraft.
• Vi har många spår igång samtidigt, och det gör att vi behöver bli fler som kan ta ansvar i utvecklingsarbetet. Det handlar inte bara om att växa, utan om att säkerställa att vi har rätt kompetens på plats för det vi bygger, säger Johan Hurtig, sektionschef på BAE Systems Bofors.
En roll mitt i systemet
Som elsystemkonstruktör arbetar du i en miljö där helheten alltid är i fokus. Det handlar inte om enskilda komponenter, utan om hur systemen hänger ihop och fungerar tillsammans.
Arbetet sträcker sig över hela utvecklingskedjan - från kravbild och koncept till färdig lösning och vidare in i förändringar och förbättringar. Du är en del av projekt där flera kompetenser samverkar och där det krävs att varje del fungerar i relation till helheten. Rollen innebär att ta ett tydligt ansvar i konstruktionen och driva arbetet framåt inom ditt område.
• Det som gör rollen intressant är att du jobbar nära produkten. Du ser hur det du konstruerar faktiskt används och behöver hela tiden ta hänsyn till hur systemen ska fungera i praktiken, fortsätter Johan.
Miljön på BAE Systems Bofors skiljer sig från många andra verksamheter. Här finns sällan färdiga svar att luta sig mot, och lösningarna behöver ofta tas fram utifrån specifika krav och förutsättningar.
Det ställer krav på både teknisk förståelse och förmåga att tänka självständigt. Du behöver vara bekväm i att fatta beslut inom ditt område och kunna ta dig framåt även när vägen inte är given. Samtidigt finns ett nära samarbete mellan olika funktioner, där konstruktion, produktion och andra delar av verksamheten arbetar tillsammans för att hitta rätt väg framåt.
Det innebär också att rollen kräver en balans mellan struktur och flexibilitet - att kunna arbeta metodiskt, men samtidigt anpassa sig när förutsättningarna förändras.
Ett arbete nära både teknik och människor
Arbetet sker i projektform och innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du samarbetar med andra ingenjörer, produktion, inköp och leverantörer, och i vissa sammanhang även kund i tekniska frågor, och är en del av ett sammanhang där flera perspektiv behöver vägas samman. Samtidigt finns en tydlig koppling till den fysiska produkten. Konstruktionen är inte något som stannar i ritningar, utan något som byggs, testas och vidareutvecklas.
BAE Systems Bofors är en organisation där mycket erfarenhet finns samlad, men där det också finns en tydlig förväntan på att fortsätta utvecklas. Det gäller såväl tekniken, arbetssätten och individen. Rollen som elsystemkonstruktör innebär att du ständigt ställs inför nya frågeställningar och får möjlighet att arbeta med lösningar som inte är standardiserade. Det gör också att erfarenhet och förmåga att omsätta kunskap i praktiken blir avgörande i rollen.
• Det finns en bredd i det vi gör som gör att du hela tiden lär dig nytt. Samtidigt behöver vi personer som kan komma in och bidra direkt, som kan ta ansvar och driva arbetet framåt, avslutar Johan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta ansvar för konstruktion och utveckling av elsystem och delsystem.
Driva fram tekniska lösningar utifrån kravbild och systemperspektiv.
Säkerställa tekniskt underlag och konstruktionsdokumentation, bland annat genom arbete i relevanta konstruktionsverktyg.
Göra avvägningar kring komponentval och systemlösningar.
Arbeta genom hela utvecklingskedjan - från koncept till verifierad lösning, samt vidareutveckling och modifiering av befintliga system.
Samverka med produktion, inköp och andra teknikområden.
Delta i och följa upp provning, verifiering och vidareutveckling.
Genomföra och ansvara för ändringar i befintliga system.
Kvalfikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom relevant område och har 5 års erfarenhet av elsystemkonstruktion.
Erfarenhet av att arbeta enligt MIL-STD samt konstruktionsarbete inom el är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du chansen att arbeta i ett globalt företag inom försvarsindustrin där vi hela tiden utmanar oss själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen. Som anställd hos oss på BAE Systems i Karlskoga får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. Vi är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter som resor och internationella erfarenheter. Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet. Därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet.
Företaget har också program för personlig utveckling och kan erbjuda goda möjligheter till utbildning och vidareutveckling för dig som har ambitioner att växa både på ett personligt och ett kompetensmässigt plan. Vi strävar alltid efter mångfald och ser därför gärna kvinnliga sökande. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Information och ansökan
Tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning godkänd av myndighet. Urval sker löpande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
BAE Systems Bofors har i den här rekryteringen valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Axel Johansson: axel.johansson@axoconsulting.se
, telefonnummer: 0733-832885Publiceringsdatum2026-04-08Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Joakim Berg, Unionen, 0586-733 404 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskoga Kontakt
Axel Johansson axel.johansson@axoconsulting.se 0733832885
