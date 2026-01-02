Elsäkerhetschef till Billerud
2026-01-02
Vill du kombinera tekniskt ansvar med ledarskap i en roll där du får påverka hela verksamheten? Vill du uppnå din fulla potential och bidra till en hållbar morgondag? Då är detta din chans.
Just nu söker vi nu en Elsäkerhetschef till Billerud och deras underhållsavdelning inom sektionen El och Automation - en nyckelroll med både strategiskt och operativt ansvar!
OM ROLLEN
Rollen som Elsäkerhetschef är bred och har flera ansvarsområden. Du kommer att leda teamet El & Elkraft som består av 11 kompetenta medarbetare såsom underhållsingenjörer, tekniker och automationselektriker. Samtidigt är du elsäkerhetsansvarig för hela företaget, med ansvar för att säkerställa att elkraftsanläggningarna uppfyller alla krav och regler.
Inom respektive del kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara:
Ledarskap
Operativ styrning och daglig ledning av teamet
Ansvar för skydd, säkerhet och personalfrågor
Säkerställa kompetensförsörjning och utbildning
Budgetansvar för gruppens verksamhet
Elsäkerhetsansvar
Säkerställa att elkraftanläggningarna uppfyller gällande krav
Bevaka lagar, föreskrifter och avtal inom elsäkerhet
Koordinera utbildningsinsatser inom bruket
Hantera elrapporter och elabonnemang för Skärblacka bruk
Kontaktperson mot myndigheter och organisationer
Driva koncessionsärenden rörande elnät och egenkontrollprogram
Säkerställa besiktningar och uppföljning av anmärkningar
Kvalitetssäkra driftorderhantering och instruktioner
Samordna elsäkerhetsarbetet för hela företaget
Billerud sätter Safety First där alla anställda ansvarar för att bidra till en säker arbetsmiljö. Läs mer om deras Safety First-initiativ här.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
För att passa och trivas i rollen tror vi att du har:
Auktorisation (A)
Flerårig arbetslivserfarenhet av ledarskap
Erfarenhet från process- och/eller tillverkningsindustrin
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
CMMS-system, gärna IFS eller SAP
Ekonomiskt ansvar
VEM ÄR DU?
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Driven och tydlig i ditt ledarskap
Van att hantera komplexa frågor och van vid fatta beslut
Strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Billeruds värderingar är viktiga för dem och vi tror att du som söker känner igen dig i deras värdeord: Sätt kunden i fokus, våga prova nytt, driv förändring och värna om varandra.
BILLERUD ERBJUDER
På Billerud erbjuds du en bred och omväxlande roll med stor frihet under ansvar. Du erbjuds även:
En strategisk och operativ roll med stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla elsäkerhetsarbetet
Ett kompetent och engagerat team
En arbetsplats med stark teknikprofil och högt säkerhetsfokus
Goda utvecklingsmöjligheter inom både ledarskap och teknik
Möjlighet till hybridarbete enligt företagsstandard.
OM BILLERUD
Billerud är ett världsledande företag inom högpresterande pappers- och förpackningsmaterial med ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Vi förser kunder i över 100 länder med förnybara och återvinningsbara produkter tillverkade av fiber från ansvarsfullt skötta skogar.
Vi på Billerud tror att när vi har morgondagen i åtanke gör vi vårt bästa idag. Vill du vara med och forma framtidens elsäkerhetsarbete hos Billerud? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Billerud är en jämställd arbetsgivare. De omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
ÖVRIGT
Placering: På Billeruds anläggning i Skärblacka
Start: Omgående eller enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Anställning: Anställning direkt hos Billerud. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sebastian Dejler på sebastian@a-hub.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
