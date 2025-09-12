Elmontörer sökes till Örebro
2025-09-12
Vi söker BE-chaufför till etablerat företag i Örebro!
Om företaget:
Vår kund är ett etablerat företag inom maskinuthyrning med lång erfarenhet i branschen. De levererar maskiner och utrustning till kunder i hela regionen och erbjuder service av hög kvalitet. Nu söker de en långsiktig förstärkning som vill vara med på deras fortsatta tillväxtresa.
Rollen:
Som BE-chaufför kommer du att ansvara för transport och leverans av maskiner samt viss hantering av utrustning. Arbetet sker dagtid och du har möjlighet att själv styra vilka tider som passar dig inom ramen för arbetstiden. Rollen kombinerar körning med kundkontakt, vilket gör att vi söker dig som både har ett tekniskt intresse och en social framtoning.
Vi söker dig som:
Har BE-körkort (bil + släp).
Har ett tekniskt/mekaniskt intresse, exempelvis från verkstad, motorer eller liknande miljö (även via fritidsintresse).
Har mycket god social förmåga och trivs med kundkontakt - du blir företagets ansikte utåt.
Har liftkort (meriterande, men inte krav).
Anställningsform & arbetstider:
Visstid 6 månader, därefter mycket goda möjligheter till tillsvidareanställning hos kund.
Arbetstid: dagtid, flexibelt mellan 06:00-18:00.
Lön: 27 000-31 000 kr/mån
När du blir en av oss:
Som konsult på OnePartnerGroup får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, friskvårdsbidrag och en personlig konsultchef som stöttar dig i ditt arbete. Vi vill att du ska trivas och lyckas!
Ansökan:
Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via annonsen på OnePartnerGroups hemsida (vi hanterar inte ansökningar via mail p.g.a. GDPR).
Har du frågor är du välkommen att kontakta: André Björkvik andre.bjorkvik@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örebro AB
(org.nr 559093-9178) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Örebro Kontakt
André Björkvik andre.bjorkvik@onepartnergroup.se Jobbnummer
9506071