För vår kunds räkning söker vi nu en elmontör till Hässleholm. I rollen kommer du att arbeta med elektriskt underhåll, service och reparationer av byggmaskiner och liftar. Arbetet är varierande och innefattar även mekaniska moment, vilket innebär att du får en bred och utvecklande roll där både el- och mekanikkunskaper kommer till användning.
Tjänsten är på dagtid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har utbildning inom el eller motsvarande kompetens och som innehar ECY-certifikat. Du har erfarenhet av att arbeta med reparation, service och underhåll av elektriska maskiner och känner dig trygg i din yrkesroll. Eftersom tjänsten även innehåller mekaniska arbetsuppgifter är det viktigt att du har förmåga och intresse av att arbeta praktiskt även inom det området.
Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ansvarstagande. Du har en hög servicenivå och trivs med att arbeta strukturerat samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning inom lift samt fallskydd inklusive räddning.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
