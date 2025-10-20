Elmarknadsstrateg till Jönköping Energi
Elmarknadsstrateg - Var med och forma framtidens elmarknad
Är du en framtidsinriktad person med passion för hållbar utveckling och affärsutveckling? Vill du vara med och skapa morgondagens lösningar inom elhandlel och flex/stödtjänster - i en bransch som är mitt i en historisk omställning? Då kan du vara den vi söker till rollen som elmarknadsstrateg hos Jönköping Energi.
Elmarknaden förändras snabbt - och med förändring kommer möjligheter. För att möta framtidens behov stärker vi vår förmåga inom elhandel, affärsutveckling och samverkan. Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsgrepp om vår elmarknadsverksamhet och vara med och positionera Jönköping Energi som en ledande aktör inom konkurrenskraftiga och hållbara energilösningar.
Om rollen
Som elmarknadsstrateg får du ett centralt uppdrag: att samordna och vidareutveckla hela vår elhandelsverksamhet - från affärsutveckling till försäljning och leverans. Du driver utvecklingen av konkurrenskraftiga erbjudanden, samarbeten och marknadsposition, samtidigt som du leder tvärfunktionella team och projekt.
Dina uppgifter inkluderar bland annat:
- Utveckla affärsmodeller, prognosverktyg och kundanpassade lösningar
- Samordna personal och projekt inom elhandel, teknik, affärsutveckling och försäljning
- Ansvara för lönsamhet och affärsutveckling
- Bevaka omvärlden och driva regional och nationell samverkan
Du är koncernledningens kunskapsbank inom området samt arbetar nära och rapporterar till ansvarsområdeschef för tjänster och service. Din arbetsplats är i vårt nyrenoverade huvudkontor på Rosenlund i Jönköping - där idéer får växa och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt driv och god förmåga att skapa samsyn och framdrift i komplexa förändringsprocesser. Du har en relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av elmarknadsfrågor, försäljning eller flex-/stödtjänster.
Du har:
- God förståelse för elmarknadens affärslandskap och regleringar
- Erfarenhet av facilitering, coachning och förändringsledning
- Analytisk förmåga och strategiskt tänkande
- Kommunikations- och förhandlingsvana
- Elhandlarcertifiering är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - du är trygg, engagerad och har förmågan att vara en tydlig ambassadör för utveckling både internt och externt.
Vi erbjuder dig
Hos Jönköping Energi får du vara med och bygga något nytt - i en roll där du gör verklig skillnad. Vi erbjuder:
- En strategisk roll med stort ansvar och stor påverkan
- Möjlighet att leda utvecklingen i en framtidsbransch
- Samarbete med kompetenta kollegor i en stabil organisation
- En arbetsgivare som aktivt bidrar till hållbar utveckling.
Vill du vara med och forma framtidens elmarknad - tillsammans med oss?
Om Jönköping Energi
En god kraft för ett gott samhälle är vår vision. Vi erbjuder hållbara och innovativa energi- och kommunikationstjänster, nu och i framtiden. Idag förser vi 57 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla och fiber.
Grundades 1907
Medarbetare 342, varav 88 är kvinnor och 254 är män
Omsättning 2,2 miljarder SEK
Välkommen till en arbetsplats med en gemenskap som bara kan upplevas
Vi har återigen vunnit utmärkelsen "Excellent Arbetsgivare" 2024, där vi ligger i topp i jämförelse med 300 andra företag och 30 andra energibolag. Hos oss får du goda anställningsvillkor, personalförmåner och möjligheter att utvecklas i en trygg men innovativ framtidsbransch.Publiceringsdatum2025-10-20Övrig information
Varmt välkommen att söka tjänsten på:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:866598/
Vid frågor vänligen kontakta: Petra Lindomborg, rekryteringskonsult, tel. 0727164381. För fackliga frågor: Jesper Käki, Vision, tel. 036-191845 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, tel. 036-103237. Ersättning
Fast enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Petra Lindomborg 0727164381 Jobbnummer
9565724