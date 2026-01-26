Elkraftsingenjör till Digpro
Digpro är en stor innovatör inom geografisk IT och marknadsledande i Skandinavien. Digpro tillhandahåller programvarulösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät.
Digpro har ett högt fokus på eldistribuerande nätbolag. Deras målbild är att göra det möjligt för nätägare att ta full kontroll över sina elnät. I Digpros arbete för att åstadkomma detta arbetar de dagligen med komplexa topologier, modellering av ny teknisk utrustning och stora datamängder. Det möjliggör för att Digpro ska kunna bygga bättre verktyg för nätägare och därigenom mer motståndskraftiga samhällen.
Om rollen
Till Digpros huvudkontor i Stockholm söker vi en elkraftsingenjör med intresse för avancerade programvaror. Digpro expanderar till nya marknader samtidigt som de investerar mer i sina produkter. Därför har Digpro just nu högt fokus på att hjälpa sina kunder med energiomställningen. Digpro kan erbjuda en väldigt spännande och självständig tjänst med möjlighet att utveckla marknadsledande produkter, hjälpa sina kunder, samt att vara en del av Digpros arbete med att bli en än mer internationell aktör.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i Digpros produktorganisation som levererar lösningar till några av de största elbolagen i Skandinavien men även i andra delar av världen. Du kommer även säkerställa att deras lösningar kommer till nytta hos Digpros kunder.
Hjälpa till att översätta kundernas behov till hållbara lösningar och affärsprocesser i Digpros flaggskeppsprodukt dpPower.
Identifiera nya affärsmöjligheter för Digpro inom elbranschen - både i form av konsultbehov till nuvarande kunder och för nya produkter.
Fungera som produktexpert i teamet som utvecklar Digpros applikationer för att modellera elektriska nät samt utföra effektflödes- och kortslutningsberäkningar
Hjälpa Digpros kunder med utbildningsinsatser och workshops.
Efterfrågad erfarenhet:
Relevant utbildning, exempelvis civilingenjörsexamen i elkraftsteknik alternativt motsvarade erfarenhet
God förståelse för komponenterna i ett elektriskt distributionssystem och hantverket vid översättning av dessa fysiska nät till digitala motsvarigheter.
Allmän kompetens kring de grundläggande affärs- och arbetsprocesserna i elnätsföretag.
Kunskaper inom regelverk och standarder för elbranschen - till exempel utlö Ersättning
