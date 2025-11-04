Elkonstruktör till Helab i Lysekil!
Elektrikerjobb / Lysekil
2025-11-04
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
Elkonstruktör sökes till Helab i Lysekil!
Vill du arbeta som Elkonstruktör i fina Lysekil? Just nu söker vi dig som vill arbeta hos Helab i Lysekil, där ett roligt och utmanande jobb väntar!
Just nu är vi på jakt efter en Elkonstruktör som vill ta sig an spännande uppdrag! Du kommer arbeta med ett sammansvetsat gäng, där ni tillsammans utför arbetsuppgifterna som tar teamet i mål.
Skicka in din ansökan och ditt CV till oss på Professionals Nord för att ta del av dessa spännande möjligheter, där vi får möjlighet att berätta mer om våran samarbetspartner Helab, samt där du får möjlighet att berätta mer om dig själv.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på din erfarenhet, men kommer inkludera:
Konstruera och beräkna el
Konstruktion av elanläggningar
Konstruktion av elskåp
Service och support till kunder
Dokumentation och rapportering av arbete
Kontakt med diverse leverantörer
Kvalifikationer och erfarenheter vi söker:
Utbildning alternativt erfarenhet inom Elkonstruktion/El-industri/Automation
B-körkort
Svenska & engelska flytande i tal och skrift
Meritande för tjänsten:
Elbakgrund
Industrierfarenhet
Teknisk bakgrund, antingen från arbetslivet eller utbildning
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Lysekil
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Adrian Couture Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885), https://helab.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helab Kontakt
Adrian Couture adrian.couture@pn.se Jobbnummer
9588627