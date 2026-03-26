Elkonstruktör | Primab Automation | Tierp
Bli en del av Primab Automation där du får chansen att forma framtidens el- och instrumentlösningar. Hos Primab arbetar du i projekt som gör skillnad med ett kompetent team och flexibla arbetstider. Följ hela projektkedjan från idé till driftsättning och bidra till innovativa lösningar inom industrin!Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
I rollen som Elkonstruktör är du ansvarig för att designa och utveckla elektriska och instrumentritningar med hjälp av CAD-program. Du kommer att dimensionera och välja rätt komponenter, skapa teknisk dokumentation, delta aktivt i projektmöten och vara med vid driftsättning samt felsökning. Arbetet sker på kontoret i Tierp och på plats ute hos företagets kunder.
Om dig
Utbildning inom el, automation eller instrumentteknik
Erfarenhet av elkonstruktion eller instrumentkonstruktion
Vana vid CAD-verktyg som EPLAN och AutoCAD Electrical
Teknisk nyfikenhet och lösningsorienterad inställning
God kommunikationsförmåga på svenska
Grundläggande kunskaper i engelska
Har du tidigare erfarenhet från processindustrin och maskinsäkerhet ser vi det som en stor fördel. Hos Primab får du möjlighet att växa med företaget och utvecklas både i din roll som elkonstruktör samt på ett personligt plan med ett kompetent och härligt team.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
Bakgrundskontroll
I våra rekryteringar ingår bakgrundskontroll som en del av processen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7446884-1915732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
