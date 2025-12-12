Elkonstruktör
Saab AB / Elektronikjobb / Östersund Visa alla elektronikjobb i Östersund
2025-12-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I sektionen Field support ingår tre arbetsgrupper. Gruppen Power supply består av konstruktörer, ingenjörer och tekniker som till varierande kunder, utvecklar, bygger och levererar produkter och systemintegrationer. Då vi ofta jobbar med Försvarsmakten och Försvarets Materielverk som kunder, stöter vi ofta på militära krav på tålighet och miljökrav. Vi tillhandahåller teknisk support samt utbildning till Försvarsmaktens driftorganisationer. Arbetet innefattar upprätthållande av tekniskt underlag i form av produktionsritningar, skriva tekniska rapporter och att delta i produktutveckling. Som konstruktör i Power supply är du en viktig del av teamet som förser våra kunder, såväl civila som militära, med de produkter, system och ibland modifieringar av befintlig materiel de önskar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av men är inte begränsade till:
* Utveckling och konstruktion av produkter och system för leveransprojekt.
* Kravhantering och verifiering av kravuppfyllnad
* Upprättande av och uppdateringar av ritningar, ritningsstrukturer och systemöversikter.
* Att, tillsammans med teamet, leverera tekniskt underlag till kunder och inom Saab AB.
* Bistå kunden med upprättande av tekniska ordrar och annat dokumentationsunderlag.
* Att utifrån kundens kravspecifikation konstruera, dokumentera och välja rätt material för sammanhanget.
* Stöttning vid test och verifiering.
Arbetet kan medföra en del resor, främst inom Sverige.Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Som person är du ansvarstagande, initiativrik och har god problemlösningsförmåga, kan arbeta självständigt men trivs även i grupp. För att trivas och lyckas i rollen arbetar du systematiskt och noggrant. Du ser positivt på att få arbeta både praktiskt och analytiskt. Du behöver på egen hand kunna planera och styra över vardagen och ibland även inta ledande och pådrivande roller i våra ärenden och uppdrag. Vi ser gärna att du som person är öppen, utåtriktad och relationsbyggande.Kvalifikationer
* Minst gymnasiekompetens, inom el/tele/teknisk inriktning eller relevant kunskap inhämtad ifrån arbetslivet
* Goda kunskaper i att uttrycka sig på svenska, såväl muntligt som skriftligt
* Van att arbeta i MS Office (Word, Excel, Power Point och Outlook)
* Körkort lägst klass B
Meriterande
* Erfarenhet av elkonstruktion i Cad-miljö.
* Goda kunskaper i att uttrycka sig på engelska, såväl muntligt som skriftligt
* Erfarenhet av att jobba i komplexa, tekniska projekt av varierande storlek.
* Erfarenhet av att ha skrivit tekniska rapporter eller dylikt.
* Goda kunskaper i el-relaterade standarder och normer.
* Erfarenhet av produktifiering eller CE-märkning.
* Bakgrund inom Försvarsmakten eller FMV
* Genomförd värnplikt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att annonsen ligger publicerad över jul och nyår, längre återkopplingstider kommer därför förekomma. Ersättning
